Elon Musk a emmené X Æ A-Xii vers Starbase et Internet est compliqué

Le PDG de Tesla et patron de SpaceX, le fils d’Elon Musk, X Æ A-Xii est né il y a un an le 4 mai 2020. Dans la toute première photo que Musk a partagée de lui, il a utilisé un filtre Snapchat sur le visage du nouveau-né et portait fièrement un t-shirt qui disait « Occupez Mars ». Pour les personnes qui ne connaissent pas Musk, c’est un passionné de l’espace – et il dit très, très clairement que ses intérêts consistent à amener des humains sur Mars et à y établir une colonie. Le père Musk a également clairement indiqué dès la première photo que son tout-petit, X Æ A-Xii, y serait également activement impliqué. Plus d’un an plus tard, il livre.

Musk, qui a une base de fans définie sur Twitter pour avoir publié des nouvelles sur SpaceX, Dogecoin et parfois des mèmes volés sur Internet, a publié une mise à jour lundi matin avec une photo mettant en vedette X Æ A-Xii.

La photo intitulée « Installation des moteurs d’appoint du vaisseau spatial pour le premier vol orbital » montre Musk debout dans la base stellaire avec bébé X Æ A-Xii, le portant sur un bras.

L’Internet a simplifié durement.

Starship décollera de Starbase – un espace que Musk a nommé et créé lui-même, situé à Boca Chica, au Texas. L’installation d’essais de fusées de Space X est déjà opérationnelle à Boca Chica Beach. On sait que les plages publiques sont fréquemment fermées pendant les tests et qu’un petit panneau d’avertissement ou un avis est installé.

Mais tout le monde n’est pas enthousiasmé par les lancements de SpaceX si près de chez eux: les habitants affirment que la société de Musk a amené certains résidents à utiliser des tactiques brutales ou les a poussés à vendre leur maison afin de faire de la place pour l’installation. Les personnes vivant dans l’endroit calme de Boca Chica, une communauté balnéaire isolée dans la partie la plus méridionale du Texas, avaient une vie remplie de tranquillité. Ensuite, Elon Musk a créé sa société SpaceX là-bas. Le PDG de Tesla et patron de SpaceX, le milliardaire Elon Musk s’était concentré sur Boca Chica au Texas, aux États-Unis, il y a près d’un an. En mars, il a annoncé qu’il souhaitait le renommer « Starbase ». SpaceX construit actuellement une nouvelle usine au Texas pour son service haut débit par satellite Starlink, selon une offre d’emploi de la société, alors qu’un entrepreneur milliardaire Elon Musk continue d’investir dans l’État du sud des États-Unis.

En avril 2021, Musk a appelé les gens sur Twitter à s’y installer : « S’il vous plaît, envisagez de déménager à Starbase ou dans la région de Brownsville/South Padre au Texas et encouragez vos amis à le faire ! Les besoins de SpaceX en matière d’embauche d’ingénieurs, de techniciens, de constructeurs et de personnel d’assistance essentiel de toutes sortes augmentent rapidement », lit-on dans le premier tweet, avec un suivi de « Starbase augmentera de plusieurs milliers de personnes au cours des deux prochaines années. »

Musk a affirmé plus tôt que Starbase comptera des milliers de résidents dans quelques années. Il envisage également d’embaucher des ingénieurs, des techniciens et d’autres employés pour certains rôles spécialisés.

