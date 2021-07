Elon Musk a écrit un haïku sur les raisons pour lesquelles les voyages dans l’espace représentent l’espoir

Elon Musk est le patron de Tesla et PDG de SpaceX. Mais il est aussi une myriade d’autres choses, notamment sur Twitter. Elon Musk veut coloniser Mars, mettre Dogecoin sur la Lune et partager son obsession pour les mèmes sur la plateforme de microblogging. Musk est connu sur Internet pour cela – il publie régulièrement des mèmes (parfois volés), des réponses à des tweets aléatoires à son sujet, ou qu’il trouve intéressants, et a mentionné qu’il gère personnellement le profil Twitter, ce qui a plusieurs fois conduit à la hausse et baisse des prix des marchés des crypto-monnaies. Mais en plus d’être un connaisseur de mèmes et un professionnel de l’industrie spatiale, Musk a aussi un nouveau talent qu’il a dévoilé mardi matin sur Twitter : un passionné de haïku.

Après que Richard Branson s’est envolé vers le bord de l’espace sur son vaisseau spatial privé, Musk a également exprimé ses ambitions, mentionnant même qu’il souhaitait coloniser Mars lorsque SpaceX y arriverait. De plus, Musk reflétant les ambitions spatiales de Branson a expliqué pourquoi l’espace est un gros problème et un espoir pour les hommes : avec un haïku destiné à ceux qui « attaquent l’espace ».

« ceux qui attaquent l’espace

ne s’en rend peut-être pas compte

l’espace représente l’espoir

pour tant de gens. »

Les haïkus ne comptent généralement que trois lignes, totalisant 17 syllabes. La première ligne est de 5 syllabes, la deuxième ligne est de 7 syllabes et la troisième ligne est de 5 syllabes comme la première. Nous avons compté les syllabes sur le haïku de Musk – elles sont 5-7-5. Musk, cependant, a une ligne supplémentaire de 6 syllabes.

Elon Musk a été très ouvert sur ses ambitions spatiales, plus précisément, amener des humains sur Mars. Musk avait mentionné ses plans d’emmener des humains sur Mars pendant un certain temps – et il a mentionné en février un calendrier pour cela. À propos de Mars en particulier, pour la toute première fois, Musk a mentionné un calendrier pour amener les humains sur la planète rouge. « Cinq ans et demi », a déclaré Musk aux animateurs Sriram Krishnan et Aarthi Ramamurthy au début de l’émission. Bien que ce ne soit pas une date limite, Musk a énuméré un certain nombre de mises en garde – il y a une série d’avancées technologiques qui doivent être réalisées années.

Ce qui est étrange, c’est que la date limite est peut-être un peu ambitieuse, car même la principale agence spatiale américaine, la NASA, avait une date beaucoup plus différente, sept ans après l’époque de Musk. Le rover sans équipage Perseverance arrivera plus tard ce mois-ci pour prélever des échantillons de roche et rechercher des signes de vie ancienne sur la planète rouge – mais les premiers humains ne devraient pas arriver sur une fusée financée par la NASA avant au moins 2033.

Cela fera partie de la mission Artemis – vers la Lune et Mars – qui verra d’abord une présence durable établie sur la surface lunaire.

