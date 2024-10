Elon Musk a donné près de 75 millions de dollars à son super PAC pro-Trump

Elon Musk est devenu l’un des plus gros donateurs de la politique républicaine en l’espace d’un trimestre.

Elon Musk a donné près de 75 millions de dollars à America PAC, le super PAC qu’il a créé pour soutenir l’ancien président Donald Trumpselon un dossier de financement de campagne du groupe mardi soir.

Le dossier déposé auprès de la Commission électorale fédérale était le premier examen public des dons politiques de Musk cette année après des mois de spéculations sur le montant d’argent qu’il contribuerait aux efforts pro-Trump. Cela montre qu’il s’est hissé parmi les premiers donateurs républicains.

Musk, PDG de Tesla et SpaceX, est la personne la plus riche du monde, avec une valeur nette de 241 milliards de dollars, selon le Indice Bloomberg des milliardaires.

Il a créé l’America PAC en mai pour soutenir la campagne de Trump pour son retour à la Maison Blanche. Le super PAC est concentré sur les efforts de participation électorale dans des États potentiellement swing tels que la Pennsylvanie, où Musk a récemment est apparu sur scène avec Trump.

Musk a donné 14,95 millions de dollars au super PAC en juillet, 30 millions de dollars en août et 30 millions de dollars en septembre, selon le dossier. Le dossier indique qu’il était le seul donateur du super PAC au cours de cette période, bien qu’en juin, le super PAC ait divulgué plusieurs dons d’associés de Musk, dont cinq dons d’un million de dollars chacun.

Un porte-parole d’America PAC a refusé de commenter le dossier.

Le dossier couvre les dons jusqu’au 30 septembre. D’autres dépôts avant les élections du 5 novembre peuvent montrer des dons supplémentaires de Musk ou d’autres.

Le super PAC disposait d’un peu moins de 4 millions de dollars de liquidités au 30 septembre, selon le dossier, après avoir dépensé massivement au troisième trimestre.

L’ampleur des contributions de Musk aux efforts pro-Trump a fait l’objet d’intenses spéculations. En juillet, Trump a déclaré lors d’un rassemblement dans le Michigan que Musk «me donne 45 millions de dollars par mois« – un chiffre que Musk a contesté quelques jours plus tard dans une interview avec le podcasteur Jordan Peterson. Plus tard en juillet, Musk a précisé dans un article sur X, affirmant qu’il soutenait Trump : «mais à un niveau bien inférieur.»

Musk a donné des montants plus petits cette année à d’autres comités républicains, notamment au Parti républicain de Californie et au Comité national républicain du Congrès.

Peu de gens ont donné plus d’argent que Musk cette année aux efforts républicains ou pro-Trump. La mégadonatrice républicaine Miriam Adelson a donné 95 millions de dollars au troisième trimestre pour le super PAC qu’elle utilise pour soutenir Trump.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com