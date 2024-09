Elon Musk a donné le nom de Grimes à son autre enfant : nouveau livre

Si vous pensez avoir tout entendu sur l’achat chaotique de Twitter par Elon Musk – et sur sa vie personnelle parfois chaotique – un nouveau livre dissipera probablement ces idées reçues.

Kate Conger et Ryan Mac sont les auteurs de « Character Limit: How Elon Musk Destroyed Twitter ». Les journalistes spécialisés en technologie du New York Times ont mis au jour de nouveaux détails sur la période chaotique de 2022, lorsque Musk a décidé d’acheter Twitter et sur sa chute ultérieure vers ~ce qu’il est maintenant~.

Conger et Mac ont parlé avec Business Insider de leur livre, qui sort mardi.

L’interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Katie Notopoulos : Vous avez tous les deux travaillé sur Elon Musk et ses entreprises pendant longtemps. Y a-t-il quelque chose qui vous a vraiment surpris dans sa façon de travailler au cours de vos reportages pour ce livre ?

Kate Conger : Je pense que ce qui m’a surprise à propos d’Elon, c’est à quel point il est devenu isolé. Et surtout au moment où le rachat de Twitter a commencé, il travaillait avec un groupe très limité et très proche de conseillers en qui il avait beaucoup confiance, mais qui n’avaient pas forcément beaucoup d’expérience en matière de fusions et acquisitions ou de gestion d’entreprises de médias sociaux. Il était donc conseillé par un cercle très restreint de personnes qui n’avaient pas beaucoup de connaissances approfondies sur les sujets qu’il abordait. Et il a toujours évolué dans des cercles plus ou moins restreints, mais j’ai été surprise de voir à quel point ce monde était devenu minuscule au moment où il a essayé de prendre le contrôle de Twitter.

Notopoulos : Tout le monde parle de «mode fondateurl’idée de diriger une entreprise comme si elle en était encore à ses débuts au lieu de passer en « mode manager ». Elon Musk a repris Twitter à son fondateur Jack Dorsey, qui l’avait sans doute mal dirigé en mode manager. Musk arrive et veut devenir « extrêmement hardcore », sa version du mode fondateur, mais cela n’a pas vraiment fonctionné. Que pensez-vous qu’il s’est passé ?

Ryan Mac : Je pense que c’est un peu absurde, ce débat actuel – et il existe de nombreux exemples de cas où le mode fondateur ne fonctionne pas, mais si nous croyons qu’il y a un fond de vérité dans le mode fondateur, la prise de contrôle de Twitter par Elon prouve, d’une certaine manière, qu’il n’est pas le fondateur. Il a fait échouer Twitter en partie parce qu’il n’a pas eu ces premières expériences de ce que c’était que de construire cette entreprise de A à Z.

Je pense à ce qu’il a fait avec la publicité : il est arrivé et n’a pas su reconnaître la dépendance de l’entreprise à la publicité. Il pensait qu’il pouvait vendre des abonnements immédiatement, ce qui était son objectif principal. Appelez ça de l’ignorance ou non, je ne sais pas. Mais il n’avait tout simplement pas l’expérience nécessaire pour gérer un réseau social. Je pense qu’il comptait sur sa confiance en lui-même pour faire des fusées ou pour créer une entreprise de voitures électriques. Mais il n’était certainement pas un fondateur ou un PDG de médias sociaux.

Notopoulos : C’est une partie du paradoxe intéressant : il a deux entreprises très prospères, SpaceX et Tesla, dont il a été le fondateur (ou presque avec Tesla). Mais ensuite, il est vraiment échoué avec Twitter.

Conger : Je pense que ce qui est intéressant avec Elon, c’est qu’il a beaucoup d’expérience dans le domaine du matériel et de l’ingénierie, mais avec X et Twitter, c’est un problème fondamentalement social. C’est un problème de la façon dont les gens interagissent et se rapportent les uns aux autres. Je ne pense pas qu’Elon ait beaucoup d’expérience dans ce domaine et qu’il n’ait pas un très bon bilan en matière de résolution de conflits entre les gens.



Kate Conger et Ryan Mac ont écrit un nouveau livre sur la prise de contrôle de Twitter par Musk. « Character Limit » contient d’autres révélations, notamment sur le prénom de l’un des enfants d’Elon Musk. Presse JJ Geiger / Penguin





Notopoulos : Le Wall Street Journal a récemment publié un article sur la façon dont Le rachat de Twitter par Musk est désormais le pire rachat pour les banques Depuis la crise financière de 2008. Ce que j’ai trouvé vraiment choquant dans votre livre, ce sont les détails sur les projections qu’il a faites pour vendre les banques concernées. Ces chiffres scandaleux du genre « nous allons multiplier par cinq les revenus en trois ans », qui sont impossibles.

Mac : Je ne sais pas exactement ce qui leur passait par la tête à l’époque. Je pense que les chiffres réels, que je n’ai pas sous les yeux, mais nous parlons, encore une fois, de doubler, de tripler les revenus, voire plus. Cela montre à quel point il avait confiance en lui-même, à quel point il était convaincu que Twitter n’était qu’une entreprise horriblement gérée par des idiots qui ne savaient pas comment gagner de l’argent. Et il serait le champion qui est arrivé et qui a redressé le navire pour pouvoir en faire une entreprise, car qui le sait mieux que lui ? C’est le gars qui est l’un des 10 comptes les plus suivis et qui y passe tellement de temps. Bien sûr, il a toutes les idées !

Je trouve intéressant de voir comment les banques lui ont permis de réussir. Ce sont des gens apparemment intelligents qui ont accepté de le faire simplement pour obtenir un financement par emprunt ou pour attirer des investisseurs. Je pense qu’il y a encore beaucoup à dire sur la façon dont il est aidé par ces institutions qui veulent simplement être proches de lui parce qu’il est l’homme le plus riche du monde.

Notopoulos : Alors, combien de temps cela va-t-il durer ? C’est une entreprise qui lui coûte de l’argent. Combien de temps va-t-il continuer à brûler de l’argent en espérant que les choses s’arrangeront ?

Conger : Je pense que c’est une excellente question. Je veux dire, la fin de X est quelque chose à laquelle nous avons beaucoup réfléchi. S’il s’agissait d’une entreprise ordinaire, je pense qu’elle se conclurait plus rapidement. Mais c’est quelque chose qu’Elon peut continuer à soutenir avec ses propres ressources financières pendant un certain temps. La question de savoir combien d’argent cette entreprise peut-elle perdre reste également ouverte.

La première année après le rachat, la société a perdu un montant très important de revenus. Les projections pour 2024 étaient que les pertes allaient ralentir. Nous avons constaté dans nos rapports que les pertes n’ont pas ralenti autant que prévu. Elle continue donc à perdre encore plus d’argent que ce que les analystes pensaient qu’il se passerait cette année. Nous sommes donc toujours en route vers le fond, et je ne sais pas exactement quand cela arrivera.

Notopoulos : Une grande partie de ce livre porte sur la façon dont Elon Musk gère ses affaires, mais les gens s’intéressent aussi beaucoup à la personne d’Elon Musk. J’ai été vraiment choquée par le choix du prénom de son bébé alors qu’il attendait son deuxième enfant avec Grimes.

Conger : Elon et Grimes avaient choisi un nom pour leur fille qu’ils voulaient utiliser. Ce nom a fini par être utilisé pour l’une des jumelles de Shivon Zilis avec Elon. Lorsque Grimes l’a découvert, elle était évidemment très contrariée. Elle j’ai posté quelques paroles de chansons qu’elle avait écrit que le nom lui avait été volé. Et puis Shivon a fini par changer le nom de cet enfant, et c’est ainsi que l’existence des enfants de Shivon a été révélée au public, en fait, parce que les documents de changement de nom sont devenus publics. [Editor’s note: Business Insider first reported the news that Musk had twins with Zilis, an executive at Neuralink.]

Mac : L’histoire se résume à dire que Grimes ne savait pas que Shivon allait avoir des enfants avec Elon. Grimes allait avoir son deuxième enfant par l’intermédiaire d’une mère porteuse alors que Shivon était enceinte de ces jumeaux. Les jumeaux sont nés en premier. Il y avait un garçon et une fille, et la fille a reçu le nom de Valkyrie Alice Zilis, et Valkyrie était le nom que Grimes et Elon avaient discuté pour leur fille.

La chanson dont elle a posté les paroles n’a jamais été réalisée, mais nous avons pu relier les points et réaliser qu’il s’agissait d’un incident vraiment désordonné à propos du nom. La fille de Shivon finit par s’appeler Azure, et la fille de Grimes est Exa. Le nom Valkyrie est donc effectivement effacé de toute la famille d’Elon Musk à toutes fins utiles.

[Editor’s note: Musk, Zilis, and Grimes, whose real name is Claire Boucher, did not respond to requests for comment from Business Insider. The authors of the book also contacted all three for comment.]

Notopoulos : J’ai une dernière question pour vous les gars : avez-vous trouvé la limite de caractères ?

Conger : Nous avons vraiment testé les limites de la limite de caractères. Je crois que nous avons soumis un manuscrit qui était trop long de 40 000 mots.

Mac : Jésus, mon ordinateur plante encore.