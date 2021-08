L’obsession d’Elon Musk pour l’espace n’est pas un secret. Le milliardaire américain qui a fondé la société de fabrication aérospatiale, de services de transport spatial et de communication SpaceX avait souvent exprimé son souhait d’emmener des humains sur Mars et de créer une colonie interplanétaire. Cependant, les entreprises privées n’étaient pas autorisées à s’aventurer dans le domaine de l’espace, car des organisations gérées par le gouvernement comme la National Aeronautics and Space Administration (NASA) contrôlaient l’autorité américaine sur tout ce qui concernait l’espace extra-atmosphérique.

Des astronautes comme Neil Armstrong et Eugene Cernan ont témoigné contre les vols spatiaux commerciaux lorsque la NASA a lancé le programme d’équipage commercial en 2010. Cependant, le programme s’est poursuivi et SpaceX de Musk a rivalisé avec Boeing pour soumissionner des contrats de la NASA pour construire les systèmes de transport spatial selon des paramètres spécifiques définis par l’agence spatiale américaine. Finalement, c’est SpaceX de Musk qui a remporté le contrat. Après l’annonce de la nouvelle, Musk est apparu dans l’émission d’interview de CNN 60 Minutes en 2012, où il a expliqué comment la décision de la NASA avait sauvé son entreprise.

Un extrait de l’interview a récemment été partagé sur Twitter par un compte qui s’appelle Tesla Owners of Silicon Valley. La séquence de 20 secondes montre le fondateur de l’automobile électrique Tesla se remémorant le moment où il a reçu l’appel téléphonique de la NASA lui disant que son entreprise avait remporté le contrat de 1,5 milliard de dollars. Un Musk aux larmes aux yeux a déclaré: «Je ne pouvais même pas tenir les composants. J’ai juste laissé échapper « Je vous aime les gars ».

La vidéo a été visionnée par plus de 317,1 000 utilisateurs de Twitter depuis son partage mercredi. Il a même reçu un commentaire de Musk lui-même, qui était d’accord avec ce qu’il a dit dans l’interview de neuf ans et a écrit: « C’est vrai. »

Les adeptes de Musk et les passionnés de l’espace ont également commenté le tweet en partageant leurs réactions. L’un des utilisateurs a commenté: « Les larmes d’Elon sont puissantes et frappent mon cœur. » Un autre fan de Musk a écrit : « Mon dieu, il a presque pleuré en disant ça. Quelle légende.

Les larmes d’Elon sont puissantes et frappent mon cœur. — FrFZ3dY (@YO_zen_LO) 4 août 2021

Mon dieu, il a presque pleuré en disant ça. Quelle légende… — Doge Army Private K (@doge_private) 4 août 2021

Cette année, SpaceX a remporté un contrat de 2,9 milliards de dollars avec la NASA pour utiliser sa navette spatiale Starship pour emmener les astronautes de l’orbite lunaire à la surface de la lune dans le cadre de son ambitieuse mission lunaire Artemis.

