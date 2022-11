Elon Musk a discuté du drame sur Twitter à la fête d’Halloween de Bella Thorne Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Britta Pedersen/AP/Shutterstock

Suite Exclusivités

Elon Musk invités effrayés à Bella Thornede la fête d’Halloween chez elle à Hollywood le dimanche 30 octobre – quelques heures seulement après avoir tweeté (et supprimé) les théories du complot anti-LGBTQ concernant l’attaque brutale contre Nancy Pelosile mari de Paul. Heureusement, Elon, 51 ans, qui vient d’acheter l’application de médias sociaux pour 44 milliards de dollars quatre jours avant l’événement, n’a apporté aucun drame avec lui à la fête. Il a cependant parlé “ouvertement” de son récent achat, avec d’autres fêtards et HollywoodLa Vie a des détails EXCLUSIFS sur ce qu’il a dit lors de la soirée !

“Bella Thorne a organisé sa fête annuelle d’Halloween chez elle à Hollywood dimanche soir et ce fut une soirée incroyable qui s’est déroulée extrêmement tard. DJ CeeLo a fait sauter l’endroit et Bella avait un groupe de ses amis célèbres, y compris Lana Del Ray et Elon », nous a dit un invité qui a assisté à la fête, ajoutant que« l’énergie était si bonne là-bas et il n’y avait pas de mauvais sang du tout avec qui que ce soit. Pour Elon, cependant, la fête a dû être un contraste frappant avec les événements dramatiques de son monde avant d’arriver à la fête. Comme les fans le savent, sa prise de contrôle de Twtiter a été en proie à des critiques, y compris de la part de ceux qui n’étaient pas satisfaits du rappeur Kanye West, 45 ans, rejoignant Twitter le jour même où Elon a pris le relais.

Si j’avais un dollar à chaque fois que quelqu’un me demandait si Trump revenait sur cette plateforme, Twitter rapporterait de l’argent ! – Elon Musk (@elonmusk) 31 octobre 2022

“L’apparition d’Elon a fait parler tout le monde et tant d’invités lui ont posé des questions sur Twitter”, nous a dit la source. “Il en parlait ouvertement et il était clair qu’il était super fier de s’approprier Twitter. Il semblait très investi émotionnellement. Personne ne venait le chercher ou n’essayait de se disputer. Au contraire, c’étaient des conversations très matures qui avaient lieu, où Elon écoutait les pensées des gens, et on pouvait dire qu’il était vraiment intéressé. Il était de super bonne humeur et riait et plaisantait avec tout le monde. Il était aussi là pour se lâcher et faire la fête.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant



Bradley Cooper et sa fille Lea, 5 ans, rencontrent Brooke Shields et ses filles Rowan, 19 ans, et Grier, 16 ans, pour le déjeuner : Photos

Vivienne Jolie Pitt, 14 ans, porte des jeans baggy et des Converse lors d’un voyage d’épicerie avec maman Angelina : photo

Ben Affleck et son ex Jennifer Garner se réunissent pour rendre visite à leur fils Samuel, 10 ans, à l’école : photos rares



Le 28 octobre, soit un jour après qu’Elon est devenu propriétaire de Twitter, le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, Paul, 83 ans, a été brutalement attaqué avec un marteau à l’intérieur de la maison du couple à San Francisco. L’agresseur, un extrémiste de droite lié à Q-Anon, a été arrêté et accusé de tentative d’homicide et de tentative d’enlèvement, entre autres accusations graves. Au lieu de partager ses condoléances, Elon a tweeté un lien vers des allégations anti-LGBTQ non fondées concernant l’attaque.

Bien qu’il ait été supprimé depuis, Elon a répondu à un tweet en Hillary Clinton en disant: “il y a une petite possibilité qu’il y ait plus dans cette histoire qu’il n’y paraît.” Inutile de dire que sa rhétorique n’a pas été favorablement accueillie par ses amis célèbres. Plusieurs célébrités ont quitté Twitter depuis qu’Elon en a pris possession et il y en aura probablement d’autres à suivre.