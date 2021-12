Elon Musk a des opinions bien arrêtées sur l’hydrogène. tout le monde n’est pas d’accord

« C’est juste très difficile … de fabriquer de l’hydrogène, de le stocker et de l’utiliser dans une voiture », a déclaré Musk. « La meilleure pile à combustible à hydrogène ne gagne pas contre les batteries du boîtier actuel, alors, évidemment … cela n’a pas de sens », a-t-il ajouté plus tard.

À ce jour, des entreprises telles que Toyota et Hyundai ont produit des véhicules à pile à combustible à hydrogène, tandis que de plus petits fabricants tels que Riversimple travaillent également sur des voitures à hydrogène.

Musk et Diess sont deux personnalités de premier plan à la tête de grandes entreprises avec une influence et une portée énormes. Ce qu’ils disent a du poids. Il semblerait cependant que leurs points de vue ne soient pas partagés par tout le monde dans le secteur automobile.

« Il est temps que les politiciens acceptent la science », a-t-il tweeté. « L’hydrogène vert est nécessaire pour l’acier, la chimie, l’aéronautique… et ne devrait pas se retrouver dans les voitures. Bien trop cher, inefficace, lent et difficile à déployer et à transporter. Après tout : aucune voiture à #hydrogène en vue. »

Bien que ces produits ne représentent évidemment pas l’essentiel des ventes de voitures à l’heure actuelle – Riversimple ne vendra pas réellement ses voitures, les proposant à la place sur un service d’abonnement – ​​qu’une telle gamme d’entreprises travaille sur des offres de piles à combustible. montre du tout que certains voient le potentiel de la technologie.

« Les voitures à pile à combustible joueront certainement un rôle dans la décarbonisation des transports », a déclaré à CNBC un porte-parole de Toyota.

« Au fur et à mesure que l’infrastructure de ravitaillement se développera, ils offriront une forme alternative pratique de transport électrifié sur un BEV entièrement électrique [battery-powered electric vehicles], » ils ont dit.

Toyota considérait l’hydrogène « comme une alternative aux combustibles fossiles dans toutes sortes de contextes, y compris le chauffage, l’éclairage, le transport, les transports en commun et l’industrie lourde », a déclaré le porte-parole.

« La gamme d’applications de l’hydrogène augmentera, permettant une alimentation électrique moins chère et plus efficace et nous verrons de plus en plus d’hydrogène alimenter des voitures, des bus, des trains et des camions », ont-ils ajouté.

Dans une déclaration envoyée à CNBC, la Fuel Cell and Hydrogen Energy Association a exprimé un point de vue similaire.

Les véhicules électriques à pile à combustible et l’énergie à hydrogène, a déclaré la FCHEA, offraient aux clients « une option à zéro émission avec les performances auxquelles ils s’attendent et aucun changement aux routines quotidiennes – longue portée, ravitaillement rapide et possibilité d’évoluer vers des plates-formes plus grandes sans ajouter de poids et Taille. »

La FCHEA a poursuivi en affirmant qu’il y avait « une formidable opportunité pour les voitures électriques à pile à combustible et les véhicules de manutention de matériaux à pile à combustible ».

« De plus, étant donné les limites du poids de la batterie et de la recharge pour le camionnage longue distance, une opportunité importante existe également pour les camionnettes, camions, bus, trains et avions de livraison moyens et lourds », a-t-il déclaré.

En effet, alors que les gouvernements du monde entier tentent de développer des systèmes de transport à faibles émissions et à zéro émission, l’idée d’utiliser des piles à combustible à hydrogène dans des véhicules plus gros commence à être explorée par un large éventail d’entreprises.