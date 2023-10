Elon Musk a demandé aux utilisateurs de X de suivre les comptes connus pour leurs mensonges concernant les mises à jour sur Israël

Emerson T. Brooking, chercheur au laboratoire de recherche en criminalistique numérique de l’Atlantic Council, a publié que @sentdefender est un « compte absolument empoisonné ». publiant régulièrement des choses erronées et invérifiables… en insérant des éditorialisations aléatoires et en essayant d’augmenter son nombre d’abonnés payants.

Le compte War Monitor a débattu avec d’autres sur Israël et la religion, publiant il y a un an que « l’écrasante majorité des gens dans les médias et les banques sont sionistes » et disant à un correspondant en juin « d’aller adorer un petit frère juif ».