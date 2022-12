Elon Musk a demandé aux utilisateurs de Twitter s’il devait quitter son poste de PDG. Ils ont voté oui

Plus de la moitié des 17,5 millions d’utilisateurs qui ont répondu à un sondage Twitter demandant si le milliardaire Elon Musk devait démissionner de la tête de la plateforme de médias sociaux ont voté oui à la clôture du sondage lundi.

Il n’y a eu aucune annonce immédiate de Twitter ou de Musk quant à savoir si cela se produirait, bien qu’il ait déclaré qu’il respecterait les résultats.

La promesse de Musk de laisser les utilisateurs décider de son futur rôle sur Twitter par le biais d’une enquête en ligne non scientifique est apparue de nulle part dimanche, bien qu’il ait également promis en novembre qu’une réorganisation allait bientôt avoir lieu. Musk a également reconnu dimanche qu’il avait fait une erreur en lançant de nouvelles restrictions d’expression qui interdisaient les mentions de sites de médias sociaux rivaux.

Lors de plaisanteries publiques avec des abonnés de Twitter dimanche, Musk a exprimé son pessimisme quant aux perspectives d’un nouveau PDG, affirmant que cette personne “doit aimer beaucoup souffrir” pour diriger une entreprise qui “a été sur la voie rapide de la faillite”.

“Personne ne veut le travail qui peut réellement maintenir Twitter en vie. Il n’y a pas de successeur”, a tweeté Musk.

Blocage des liens vers d’autres plateformes

Dans un autre changement de politique important, Twitter a annoncé que les utilisateurs ne pourront plus se connecter à Facebook, Instagram, Mastodon et d’autres plates-formes que la société a décrites comme “interdites”.

Mais cette décision a suscité tellement de critiques immédiates, y compris de la part d’anciens défenseurs du nouveau propriétaire milliardaire de Twitter, que Musk a promis de ne plus apporter de changements majeurs à la politique sans une enquête en ligne auprès des utilisateurs.

L’action visant à bloquer les concurrents était la dernière tentative de Musk de réprimer certains discours après avoir fermé un compte Twitter la semaine dernière qui suivait les vols de son jet privé.

Les plateformes interdites comprenaient des sites Web grand public tels que Facebook et Instagram, ainsi que des rivaux parvenus Mastodon, Tribel, Nostr, Post et Truth Social de l’ancien président Donald Trump. Twitter n’a donné aucune explication sur la raison pour laquelle la liste noire incluait ces sept sites Web, mais pas d’autres tels que Onlyfans, Weibo, TikTok ou LinkedIn, ainsi que des plateformes privilégiées par les conservateurs telles que Gab, Gettr et Parler.

Elon Musk, au centre, a été vu dimanche lors de la finale de la Coupe du monde de football à Lusail City, au Qatar, assis à côté de l’ancien conseiller de la Maison Blanche Jared Kushner, à gauche. (Dan Mullan/Getty Images)

Twitter avait déclaré qu’il suspendrait au moins temporairement les comptes qui incluent les sites Web interdits dans leur profil – une pratique si répandue qu’il aurait été difficile d’appliquer les restrictions aux millions d’utilisateurs de Twitter dans le monde. Non seulement les liens, mais les tentatives de contourner l’interdiction en épelant “instagram point com” auraient pu entraîner une suspension, a déclaré la société.

Un cas test était l’éminent capital-risqueur Paul Graham, qui dans le passé a fait l’éloge de Musk mais a déclaré dimanche à ses 1,5 million d’abonnés sur Twitter que c’était la “dernière goutte” et de le trouver sur Mastodon. Son compte Twitter a été rapidement suspendu, et peu de temps après restauré alors que Musk promettait d’annuler la politique mise en place quelques heures plus tôt.

Musk a déclaré que Twitter suspendrait toujours certains comptes conformément à la politique, mais “uniquement lorsque l’objectif * principal * de ce compte est la promotion de concurrents”.

Mastodon a connu une croissance rapide ces dernières semaines en tant qu’alternative pour les utilisateurs de Twitter mécontents de la refonte de Twitter par Musk depuis qu’il a acheté la société pour 44 milliards de dollars fin octobre et a commencé à restaurer des comptes qui enfreignaient les règles de l’ancien leadership de Twitter contre les comportements haineux et d’autres méfaits.

Semaine de nouveaux édits controversés

La semaine dernière, Musk a également pris pour cible des journalistes qui écrivaient sur le compte de suivi des jets, qui peut encore être trouvé sur d’autres sites de médias sociaux, alléguant qu’ils diffusaient “essentiellement des coordonnées d’assassinat”.

Il a utilisé cela pour justifier les mesures prises par Twitter la semaine dernière pour suspendre les comptes de nombreux journalistes qui couvrent la plate-forme de médias sociaux et Musk, parmi lesquels des journalistes travaillant pour le New York Times, le Washington Post, CNN, Voice of America et d’autres publications. Beaucoup de ces comptes ont été restaurés à la suite d’un sondage en ligne réalisé par Musk.

Brûleur avant22:24La guerre culturelle d’Elon Musk sur Twitter

Puis, au cours du week-end, Taylor Lorenz du Washington Post est devenu le dernier journaliste à être temporairement banni. Elle a déclaré avoir été suspendue après avoir publié un message sur Twitter taguant Musk et demandant une interview.

Sally Buzbee, rédactrice en chef du Washington Post, l’a qualifié de “suspension arbitraire d’un autre journaliste du Post” qui a encore sapé la promesse de Musk de faire de Twitter une plate-forme dédiée à la liberté d’expression.

Musk, 51 ans, a été interrogé devant le tribunal le 16 novembre sur la façon dont il partage son temps entre Tesla et ses autres sociétés, dont SpaceX et Twitter. Musk a dû témoigner devant la Cour de chancellerie du Delaware au sujet de la contestation par un actionnaire du plan de rémunération potentiellement de 55 milliards de dollars de Musk en tant que PDG de la société de voitures électriques.

Musk a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention d’être PDG de Tesla et qu’il ne voulait pas non plus être directeur général d’une autre entreprise, préférant se considérer plutôt comme un ingénieur.

Les actions de Tesla ont déjà perdu près de 60 % de leur valeur cette année, car, comme d’autres constructeurs automobiles, elles luttent contre les problèmes de chaîne d’approvisionnement et la concurrence croissante dans l’espace des véhicules électriques.

Les actions ont augmenté de 4,8% dans les échanges avant commercialisation après que les résultats de Twitter sont devenus définitifs.