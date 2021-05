Elon Musk a demandé à Twitter des idées pour son sketch SNL et les internautes livrés

Après avoir fait face à beaucoup de critiques et de mèmes après son annonce d’animer un épisode de Saturday Night Live (SNL), le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, s’est maintenant tourné vers les utilisateurs de Twitter pour des idées de « sketchs » pour sa prochaine performance. Tout en suggérant certaines de ses propres idées, Musk a tweeté pour demander de l’aide à Twitterverse.

Parmi les idées proposées par le milliardaire, citons «Woke James Bond», «Irony Man – bat les méchants en utilisant le pouvoir de l’ironie» et «Baby Shark et Shark Tank fusionnent pour former Baby Shark Tank».

Irony Man – bat les méchants en utilisant le pouvoir de l’ironie – Elon Musk (@elonmusk) 1er mai 2021

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas non plus déçu Musk et ont proposé une multitude de leurs propres idées.

Retweetez si vous pensez que Satoshi Nakamoto devrait remporter le prix Nobel de la paix. – Pomp (@APompliano) 3 mai 2021

La pièce Doge est ma pièce préférée !!! J’ai tellement maintenant et j’ai envie de donner! Dernière chance! /www.bit.ly/spacego – ܄܁ EIoṉ Musⱪ ܄ (@ldhqkdq) 4 mai 2021

Vous sur Joe Rogan, mais il vous convainc progressivement de prendre des drogues de plus en plus dures – Rusty Cage (@RSTYCG) 2 mai 2021

D’anciens membres de la distribution de SNL tels que Chris Redd et Jon Lovitz ont fait écho à leur sagesse, soulignant que l’émission humoristique comporte des croquis, pas des sketches.

Une fois sur SNL, j’ai dit que j’avais une idée pour un sketch. Lorne a dit d’un air satisfait: «Jon, nous ne faisons pas de sketchs. Les sketchs sont ce qu’ils font dans l’émission Carol Burnett. Nous faisons des croquis. » https://t.co/QTIJPbTZzc– Jon Lovitz (@realjonlovitz) 2 mai 2021

Les tweets de Musk sont arrivés quelques jours à peine après que de nombreux médias ont affirmé que SNL ne forcerait pas les membres de la distribution à apparaître aux côtés du milliardaire controversé lors de sa comparution.

Selon certaines sources, Musk devrait animer samedi l’émission de croquis en direct de NBC avec la musicienne Miley Cyrus. Apparemment, sa préparation est en cours.

NBC choisit rarement des hôtes du monde de la technologie ou des affaires pour SNL. Auparavant, il avait invité l’ancien propriétaire des Yankees de New York George Steinbrenner et l’ancien président américain Donald Trump, avant qu’il ne soit élu président en 2016.

SNL a récemment annoncé ses deux derniers hôtes de la saison 46. Le comédien Keegan-Michael Key et la co-vedette de The Queen’s Gambit Anya Taylor-Joy animeront les deux derniers épisodes de la saison en mai. Key sera rejoint par l’invitée musicale Olivia Rodrigo et Joy sera accompagnée par l’invitée musicale Lil Nas X.

SNL est une comédie et une émission de variétés télévisée en direct de fin de soirée. Les sketches comiques du spectacle sont généralement présentés comme une parodie ou une satire sur la culture et la politique contemporaines. Un invité célèbre accueille chaque épisode de la série, qui livre généralement le monologue d’ouverture et se produit également dans des croquis avec la distribution, avec des performances en vedette par un invité musical.

L’un des programmes de télévision en réseau les plus anciens des États-Unis, SNL est diffusé à partir du Studio 8H au siège de NBC dans le Comcast Building au 30 Rockefeller Plaza.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici