Elon Musk a déclaré que le plan de rachat de Tesla n’impliquait pas “un numéro spécifique”

M. Musk, qui a témoigné pendant sept heures sur trois jours, et son équipe juridique ont fait valoir que le financement de l’accord était en fait abondant tout en ajoutant qu’il était difficile de trouver des montants exacts jusqu’à ce qu’il soit clair combien d’argent était nécessaire pour racheter les actionnaires qui ne voulaient pas faire partie de l’accord.

Les investisseurs qui portent l’affaire disent avoir subi des milliards de dollars de pertes après que l’action de Tesla a augmenté en réponse aux déclarations de M. Musk sur la privatisation de l’entreprise, mais qu’elles ont ensuite chuté lorsque la proposition n’a abouti à rien. Le juge Chen a déjà statué que deux des messages de M. Musk sur Twitter étaient faux et qu’il était imprudent en les publiant. Mais les investisseurs doivent montrer que les fausses déclarations, et non d’autres déclarations de M. Musk ou d’autres facteurs, ont entraîné leurs pertes.

M. Musk, vêtu d’un costume sombre, d’un masque chirurgical noir et de bottes de combat, est entré dans la salle d’audience et a regardé les jurés se diriger vers leurs sièges. Il a tenté de minimiser l’importance des plaignants, disant à M. Porritt qu’« à mon avis, vous ne représentez pas » la plupart des investisseurs. Le juge Chen a qualifié ces propos d’« inappropriés » et les a rayés du dossier du tribunal.

M. Musk a également tenté de dire que la plupart des investisseurs de Tesla sont satisfaits parce que l’entreprise vaut plus maintenant qu’elle ne l’était en 2018 – une autre déclaration que le juge Chen a retirée du dossier du tribunal. Deux des avocats de M. Musk ont ​​levé les mains et secoué la tête.

Lors de son témoignage lundi, M. Musk a affirmé qu’il n’avait pas menti ni mal exprimé son intention de privatiser Tesla, car les dirigeants du fonds souverain saoudien avaient manifesté leur intérêt pour l’accord, même s’ils n’avaient pas signé de documents s’y engageant ni discuté. combien ils investiraient. Il a déclaré que le «financement sécurisé» avait également fait référence à sa participation dans SpaceX, la société de fusées qu’il dirige, car il aurait pu emprunter sur ces actions ou en vendre certaines.