Elon Musk a déclaré avoir parlé à Kanye West de commentaires antisémites – Hollywood Life

“Parlé à [Kanye “Ye” West] aujourd’hui,” Elon Musk, 51, tweeté le 10 octobre, quelques jours après que Ye, 45 ans, ait été exclu de Twitter pour avoir fait des commentaires antisémites sur l’application. Elon, qui est sur le point de posséder la plate-forme de médias sociaux, a déclaré qu’il “a exprimé mes inquiétudes concernant [Ye’s] tweet récent », faisant référence à la façon dont Ye a dit qu’il allait « Death Con 3 » sur la communauté juive. Le fondateur de SpaceX et PDG de Tesla a déclaré qu’il avait parlé avec son ami et que “je pense qu’il a pris [the concerns] à cœur.

Je vous ai parlé aujourd’hui et j’ai exprimé mes inquiétudes concernant son récent tweet, que je pense qu’il a pris à cœur – Elon Musk (@elonmusk) 11 octobre 2022

Elon a d’abord accueilli avec joie le retour de Ye dans l’application. « Bienvenue sur Twitter, mon ami ! » Elon a tweeté le 8 octobre en réponse au premier tweet de Ye depuis très, très longtemps. West a passé la plupart des dernières années sur Instagram, mais a été limité sur cette plate-forme de médias sociaux pour avoir partagé une conversation entre lui et Sean “Diddy” Combs. “Arrêtons de jouer à ces jeux sur Internet”, a déclaré Diddy, 52 ans. “Et ne vous sentez pas menacé. Ça ira. Juste l’amour. Ye a répondu que « ce n’est pas un jeu » et qu’il allait « vous utiliser comme exemple pour montrer au peuple juif qui vous a dit de m’appeler que personne ne peut me menacer ou m’influencer. Je t’ai dit que c’était la guerre. Maintenant, va te chercher des affaires.

La jubilation de Musk au retour de West sur Twitter était en fait en réponse à une photo que Ye a postée de lui à côté Marc Zuckerberg et d’autres. “Regardez cette marque”, a écrit Ye. « Comment es-tu allé me ​​virer d’Instagram ? Tu étais mon n—-.

Kanye et Elon sont amis depuis au moins 2011, selon Initié. Vous avez balancé par SpaceX, et Musk a tweeté une photo d’eux debout devant ce qui semble être une capsule SpaceX. Neuf ans plus tard, lorsqu’un compte Twitter a republié la photo, Elon a tweeté qu’il avait eu un “enfer d’une décennie”.

Kanye s’est arrêté à l’usine de fusées SpaceX aujourd’hui. pic.twitter.com/6z7gHBn6 – Elon Musk (@elonmusk) 24 décembre 2011

Quatre ans après cette rencontre à SpaceX, Elon a félicité Kanye pour le Temps 100. “Kanye West serait la première personne à vous dire qu’il appartient à cette liste”, a écrit Musk. « Le mec ne croit pas à la fausse modestie, et il ne devrait pas. La confiance de Kanye en lui-même et son incroyable ténacité – il a interprété son premier single avec sa mâchoire fermée – l’ont amené là où il est aujourd’hui. Et il s’est battu pour sa place dans le panthéon culturel avec un but. … [H]Nous voulons que tout le monde fasse de même : s’engager, questionner, repousser les limites. Maintenant qu’il est un mastodonte de la culture pop, il a la plate-forme pour y parvenir. Il n’a pas peur d’être jugé ou ridiculisé dans le processus.