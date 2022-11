Elon Musk a créé un gâchis toxique pour la communauté LGBTQ+. je le saurais.

Musk est maintenant prometteur – basé sur un “sondage” Twitter qui aurait été assailli d’utilisateurs extrémistes de 4chan—pour réactiver tout compte suspendu qui n’a pas enfreint la loi ou généré de spam flagrant. Cela pourrait être une équipe assez hétéroclite : par exemple, Nick Fuentes, un suprématiste blanc qui a dit « les juifs feraient mieux de commencer à être gentils avec les gens comme nous, parce que ce qui en sortira sera bien plus laid et bien pire pour eux » ; Milo Yannopoulosqui a travaillé en étroite collaboration avec des dirigeants nazis et suprématistes blancs, a été salué par les nazis, a utilisé des mots antisémites comme mots de passe et a récemment publié un article sur les «pouvoirs juifs qui détestent Jésus-Christ, détestent notre pays et nous voient tous comme du bétail jetable selon leur livre « saint » » (Yiannopoulos stagiaires pour Greene); et un casting sans fin d’insurgés, de fanatiques et de harceleurs en ligne moins connus. Et étant donné que Trump a absolument enfreint la loi en incitant les gens à une insurrection violente, l’exclusion de «violer la loi» de Musk semble être assez limitée.

Bien que Twitter soit une petite plate-forme par rapport aux autres grands médias sociaux, ce changement est extrêmement important. Twitter frappe bien au-dessus de sa catégorie de poids. Il s’agit d’une plate-forme extrêmement importante pour notre démocratie, un lieu où les idées et les informations germent, se propagent et éclatent de Twitter lui-même dans les médias et la perception du public. Que ce soit pour la politique, les médias, la science, la médecine, l’histoire ou à peu près n’importe quel autre domaine, Twitter est devenu un épicentre du discours public dans la vie américaine.

Ne vous méprenez pas : le rétablissement de ces comptes rendra Twitter beaucoup plus toxique qu’il ne l’était auparavant. Les personnes précédemment bannies de Twitter ne sont pas seulement des trolls bénins. Beaucoup se sont engagés dans des campagnes agressives de harcèlement antisémite, homophobe, transphobe ou raciste ; sont des doxxers ; sont des pourvoyeurs flagrants de désinformation qui risquent la violence ou encouragent les mensonges sur les vaccins ; ou ont incité ou continuent d’inciter à l’insurrection. Les ramener non seulement pardonne leur comportement passé, mais valide et consacre leur rhétorique en tant que piliers de la plate-forme Twitter à l’avenir.

L’effort de réintégration de Musk semble découler de son affirmation selon laquelle il est un “absolutiste de la liberté d’expression”. Mis à part le fait qu’il a interdit plusieurs comptes progressistes qui le parodiaient – la parodie étant l’une des formes les plus puissantes et les plus essentielles de la liberté d’expression – son absolutisme de la liberté d’expression concerne en fait le discours de haine gratuit, le discours de harcèlement gratuit et le discours d’incitation gratuit. Combiné avec sa décimation du personnel de modération du contenu de Twitter, Twitter deviendra rapidement le Hellscape gratuit pour tous Musk insiste sur le fait qu’il veut éviter.

Si Twitter devient un cloaque de droite – même s’il ne s’agit que d’une version plus bénigne de 4chan – son rôle d’hôte de démocratisation des conversations mondiales s’effondrera rapidement, car les gens qui ne pensent pas que Fuentes ou d’autres suprémacistes blancs et nazis sont géniaux fuient la plateforme.

Plus concrètement pour les utilisateurs de Twitter – et pour ceux qui ne sont pas sur Twitter mais qui sont néanmoins ciblés sur la plate-forme de plus en plus non modérée – un cloaque Twitter antisémite, raciste, homophobe, transphobe, xénophobe et menaçant met de nombreuses personnes en danger physique réel. Je dis cela sur la base de mon expérience personnelle, comme ce démocrate juif gay de San Francisco.

Au cours des dernières années, j’ai reçu des milliers de menaces de mort, en très grande majorité sur ou provenant des médias sociaux, en grande partie en réponse à mon travail de promotion des droits civils LGBTQ+, une source secondaire étant mon travail pour élargir l’accès aux vaccins.