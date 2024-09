Elon Musk a convenu d’un nom de bébé avec Grimes, puis l’a donné à un autre bébé avec une autre femme

Un geste totalement dégueulasse.

Taksie Backsies

Les arguments contre Elon Musk, qui serait un partenaire romantique totalement nul — sans parler d’un père con — continuent de se renforcer.

Cette fois, les munitions proviennent d’un nouveau livre sur la prise de contrôle de Twitter par le milliardaire, « Limite de caractères, » par Le New York Times les journalistes technologiques Ryan Mac et Kate Conger, qui fournissent également un témoignage accablant sur les échecs personnels de Musk.

Le livre n’est pas encore sorti, mais les auteurs ont partagé une anecdote particulièrement effrayante dans une nouvelle entretien avec Business Insider cela résume vraiment toute l’affaire de Musk : c’est un salaud indigne de confiance qui est tellement hypocrite qu’il aurait rompu une promesse faite à sa partenaire sur le nom de leur bébé – après avoir eu un bébé avec quelqu’un d’autre.

Tueur de prénoms de bébé

Vous avez bien entendu. Selon Conger, Elon Musk et son ancien partenaire et musicien Grimes s’étaient mis d’accord sur un prénom pour leur fille. Mais Musk a fini par avoir des jumelles avec une autre femme, Shivon Zillis, qui est une dirigeante de Neuralink – une entreprise dont il est propriétaire. Rien de louche là-dedans.

« L’histoire est que Grimes ne savait pas que Shivon allait avoir des enfants avec Elon », a expliqué Mac. « Grimes allait avoir son deuxième enfant par l’intermédiaire d’une mère porteuse alors que Shivon était enceinte de ces jumeaux. »

Mais les jumeaux de Shivon, un garçon et une fille, sont nés en premier. La fille a reçu le nom de Valkyrie, qui, en fin de compte, était le nom que Grimes et Elon avaient discuté pour leur fille, a déclaré Mac.

Ces paroles de chansons mystérieuses et tristes de Grimes publié sur Twitter Il y a deux ans ? « Ils ont écrit que le nom lui avait été volé », selon Conger.

Et ça empire. On ne sait pas si c’était à l’insistance de Musk ou non, mais Shivon a fini par changer le nom de la fille de toute façon, a déclaré Conger, c’est ainsi que nous sommes au courant de tout cela, après que les documents de changement de nom soient devenus publics.

Désormais, la fille de Shivon s’appelle Azure et celle de Grimes Exa — « donc le nom Valkyrie est effectivement effacé de toute la famille de Musk à toutes fins utiles », a déclaré Mac. Et personne n’est content.

Mauvais papa

Musk est prolifique penchant pour la procréation Ce n’est plus un secret pour personne. Cela a donné lieu à des complications assez désagréables, comme la dispute publique entre lui et Grimes, qui a poursuivi Musk dans une bataille pour la garde de leurs trois enfants.

Compte tenu de ce que Grimes a dit sur la façon dont Musk a géré la parentalité dans le passé, il n’est pas surprenant d’entendre qu’il irait dans son dos pour nommer leur enfant.

Musk a également été accusé d’être un père absent par sa fille Vivian Jenna Wilson, qui dit qu’il l’a traitée avec cruauté parce qu’elle était trans.

Ceci étant dit : cette anecdote est pertinente.

En savoir plus sur Elon Musk : Elon Musk, paranoïaque, est désormais constamment entouré de 20 gardes du corps armés et d’un médecin