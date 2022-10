Elon Musk a attiré plus de 50 employés de Tesla sur Twitter

Nouveau Twitter le propriétaire Elon Musk a retiré plus de 50 de ses fidèles Tesla employés, principalement des ingénieurs logiciels de l’équipe Autopilot, dans son rachat de Twitter, a appris CNBC.

Musk, PDG du constructeur automobile Tesla et du fabricant de fusées réutilisables SpaceX, a finalisé l’acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars le 28 octobre et y a immédiatement fait sa marque. Il a immédiatement licencié le PDG, le directeur financier, les responsables de l’équipe politique et juridique de l’entreprise et a également dissous le conseil d’administration de Twitter.

Selon les dossiers internes consultés par CNBC, les employés des autres sociétés de Musk sont désormais autorisés à travailler chez Twitter, dont plus de 50 de Tesla, deux de la Boring Company (qui construit des tunnels souterrains) et un de Neuralink (qui développe un cerveau -interface informatique).

Certains des amis, conseillers et bailleurs de fonds de Musk, dont le chef de son family office Jared Birchall, l’investisseur providentiel Jason Calacanis et le fondateur de PayPal COO et capital-risqueur David Sacks, sont également impliqués. Il en va de même pour deux personnes qui partagent le nom de famille de Musk, James et Andrew Musk, qui ont travaillé respectivement chez Palantir et Neuralink.

Parmi les dizaines qu’Elon Musk a recrutés spécifiquement auprès de Tesla figurent : le directeur du développement logiciel Ashok Elluswamy, le directeur du pilote automatique et de l’ingénierie TeslaBot Milan Kovac, le directeur principal du génie logiciel Maha Virduhagiri, un responsable du programme technique du personnel senior Pete Scheutzow et Jake Nocon, qui fait partie de l’unité de surveillance de Tesla, en tant que cadre supérieur du renseignement de sécurité.

Nocon travaillait auparavant pour Uber et Nisos, une société de sécurité qui avait un contrat de plusieurs millions de dollars avec Tesla pour identifier les menaces internes et surveiller les détracteurs de la société.

Chez Twitter, Musk compte sur ses lieutenants et ses loyalistes pour décider qui et quoi couper ou garder sur le réseau social.

Il les presse également d’apprendre le plus rapidement possible tout ce qu’ils peuvent sur Twitter, du code source à la modération du contenu et aux exigences de confidentialité des données, afin qu’il puisse repenser la plate-forme.

Musk s’est présenté comme un absolutiste de la liberté d’expression, mais doit concilier ses souhaits avec les lois et les réalités commerciales. Il a déclaré dans une lettre ouverte aux annonceurs la semaine dernière alors qu’il reprenait l’entreprise : “Twitter ne peut évidemment pas devenir un enfer libre pour tous, où tout peut être dit sans conséquences.”

On ne sait pas immédiatement comment les employés de Tesla devraient répartir leurs horaires entre le constructeur automobile et Twitter.

En règle générale, lorsque les employés de Tesla travaillent pour d’autres entreprises d’Elon Musk, généralement SpaceX ou la Boring Company, ils peuvent être payés par l’autre entreprise en tant que consultant. Certains des employés de Musk occupent des postes à temps plein dans plusieurs de ses entreprises. Par exemple, le vice-président des matériaux de Tesla, Charlie Kuehmann, est également vice-président de SpaceX.

D’autres fois, deux employés de Tesla ont déclaré à CNBC que les employés de Tesla sont contraints de participer à des projets dans ses autres entreprises sans rémunération supplémentaire, car c’est bon pour leur carrière ou parce que le travail est considéré comme une aide à une transaction ou à un projet avec une partie liée.

Tesla fait l’objet d’un examen plus minutieux que jamais concernant la technologie construite et entretenue par son équipe Autopilot, à savoir ses systèmes d’assistance à la conduite, qui sont commercialisés sous les noms Autopilot, FSD et FSD Beta.

La SEC, le DOJ et le California DMV enquêtent tous pour savoir si Tesla ou Musk ont ​​violé les lois et induit les consommateurs en erreur au sujet des systèmes d’assistance à la conduite de Tesla, qui sont toujours en développement et ne rendent pas les voitures de l’entreprise autonomes.

Pendant ce temps, l’autorité fédérale de sécurité des véhicules, la NHTSA, continue d’enquêter pour savoir si les systèmes d’assistance à la conduite de Tesla peuvent avoir contenu des défauts qui ont contribué ou causé des collisions. La façon dont Tesla a commercialisé ces systèmes sur les réseaux sociaux, y compris Twitter, fait partie du champ d’application d’au moins une enquête de la NHTSA.