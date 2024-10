Elon Musk a acheté un complexe au Texas pour ses 11 enfants et leurs mères

Dans une rue calme et verdoyante bordée de propriétés valant plusieurs millions de dollars, une se démarque : un manoir de 14 400 pieds carrés qui ressemble à une villa arrachée aux collines de Toscane et transplantée à Austin, au Texas.

C’est ici qu’Elon Musk, 53 ans, l’homme le plus riche du monde et peut-être le plus important soutien de campagne de l’ancien président Donald J. Trump, a tenté d’établir la pierre angulaire d’un complexe familial inhabituel, selon quatre personnes proches de ses projets.

M. Musk a déclaré à ses proches ces derniers mois qu’il imaginait ses enfants (au moins 11) et deux de leurs trois mères occuper des propriétés adjacentes. De cette façon, ses plus jeunes enfants pourraient faire partie de la vie de chacun et M. Musk pourrait prévoir du temps entre eux.

Directement derrière la villa se trouve un manoir de six chambres que M. Musk a aidé à acheter, selon deux personnes et des archives publiques. Le coût total des deux propriétés était d’environ 35 millions de dollars. Lorsqu’il est à Austin, il séjourne souvent dans un troisième manoir situé à environ 10 minutes à pied, ont indiqué les gens.