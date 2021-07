Elon Musk a acheté un billet pour l’espace sur Virgin Galactic de Richard Branson

Elon Musk va définitivement dans l’espace – d’une manière ou d’une autre. Le PDG de Tesla, qui possède sa propre entreprise spatiale, SpaceX, et a dévoilé des missions d’aller sur la Lune et de coloniser Mars, s’est également assuré de ne pas perdre la chance que SpaceX ne réussisse pas très bientôt. Musk, qui poursuit également activement le tourisme spatial, a déjà acheté son propre billet – avec Virgin Galactic de Richard Branson. Le milliardaire britannique Richard Branson s’est attaché et s’est lancé dimanche dans son aventure la plus audacieuse à ce jour – une tentative d’atteindre l’espace à bord de sa propre fusée ailée.

Un porte-parole de Virgin Galactic a confirmé au Wall Street Journal que Musk avait acheté un billet pour son propre voyage dans l’espace. On ne sait pas à quel point Musk est sur la liste d’attente pour un siège. Virgin Galactic a annoncé que ses billets se sont vendus 250 000 $ chacun et que la société a collecté 80 millions de dollars de ventes et de dépôts.

Dimanche, alors que Branson s’envolait pour l’espace, nul autre qu’Elon Musk, propriétaire de Tesla et de SpaceX, ne lui a adressé de bons vœux pour son vol. La veille, Musk avait félicité Branson pour son exploit sur Twitter et avait laissé entendre qu’il serait sur le site de lancement au Nouveau-Mexique pour regarder le jet de vol Virgin Galactic dans l’espace.

« Je vous verrai là-bas pour vous souhaiter le meilleur », Musk avait tweeté son soutien à Branson. Dimanche, Musk, fidèle à sa parole, est apparu debout aux côtés de Branson dans la maison du premier. Branson a tweeté: « Grande journée à venir. Idéal pour commencer le matin avec un ami. Se sentir bien, se sentir excité, se sentir prêt. »

Le vaisseau spatial Virgin Galactic transportant Richard Branson a atterri dimanche après un voyage que le milliardaire britannique a qualifié d' »expérience d’une vie ».

« Félicitations à toute notre merveilleuse équipe de Virgin Galactic pour 17 ans de travail acharné pour nous amener jusqu’ici », a-t-il déclaré lors d’une diffusion en direct alors que le vaisseau spatial VSS Unity retournait à Spaceport America au Nouveau-Mexique.

Il a atteint une altitude maximale d’environ 85 kilomètres, au-delà de la limite de l’espace selon les États-Unis, permettant aux passagers de vivre l’apesanteur et d’admirer la courbure de la Terre.

L’atterrissage a eu lieu vers 09h40, heure des Rocheuses (15h40 GMT), environ une heure après le décollage. Branson, à bord d’un vaisseau spatial, a qualifié le voyage d' »expérience d’une vie ».

