D’une manière ou d’une autre, toutes les histoires d’amour se terminent – ​​souvent mal. Du moins en politique.

En 2015, lorsqu’il devenu premier ministre avec une solide majorité à 43 ans, Justin Trudeau a été célébré comme la réincarnation de l’ancien président des États-Unis John F. Kennedy – jeune, dynamique et charismatique.

Une grande partie de la presse internationale, en particulier le New York Times aux yeux étoilés, s’est évanouie, louant le gouvernement dirigé par Trudeau « émerge comme un leader moral du monde libre ».

C’est grisant pour un grand pays « ennuyeux » et largement anonyme qui aspire à l’attention et à l’approbation.

De nombreux Canadiens ont également été séduits. Trudeau était l’antidote « progressiste » à une administration conservatrice épuisée qui semblait se délecter de son insensibilité – dirigée pendant près d’une décennie par la définition du bureaucrate austère, Stephen Harper.

Mais Trudeau découvre, comme tous les autres premiers ministres, que, étant donné le cycle inexorable de la politique, les gouvernements – libéraux ou conservateurs – ont une espérance de vie naturelle.

Trudeau entame sa huitième année au pouvoir. Les signes prévisibles et révélateurs de l’atrophie sont évidents, sauf, bien sûr, chez les partisans dévoués.

L’enthousiasme a diminué. Des fractures sont apparues. Le scandale – réel ou fabriqué – a commencé à dominer le discours public. La familiarité a engendré l’orgueil et le mépris. La fatigue est devenue synonyme de « marque ». La popularité s’est transformée en animosité. Le changement semble désormais presque inévitable.

En réponse, Trudeau s’est lancé dans les mêmes stratagèmes futiles destinés à arrêter sa forte chute dans les sondages autrefois rassurants et à persuader les Canadiens qu’il y a encore de la vie et du combat en lui et en ses collègues rétifs.

Trudeau a donc remanié son cabinet, expulsant les sous-performants corrosifs et promouvant des députés d’arrière-ban ambitieux et, sans aucun doute, reconnaissants, prêts à prouver au premier ministre blessé qu’ils ont les bonnes choses.

Pourtant, au-delà de l’observation fugace de l’orbite incestueuse et insulaire d’experts et de chroniqueurs de carrière à Ottawa, les nouvelles dispositions n’ont eu aucun impact sur la fortune rapide de Trudeau.

Au lieu de cela, l’inquiétude – qui, je suppose, s’est transformée dernièrement en peur – parmi les députés libéraux a déclenché fuites déplorant l’apathie surprenante du premier ministre face aux assauts rhétoriques typiquement enragés du chef conservateur Pierre Poilievre visant non seulement à remettre en question l’empathie de Trudeau pour les Canadiens « en difficulté » mais, honteusement, sa loyauté envers le pays qu’il sert.

Les lecteurs fidèles de cette chronique connaissent très bien mon antipathie envers le jeune Trudeau. L’idée selon laquelle un dauphin enclin aux cascades avait l’intention, comme Kennedy, de briser les conventions obstinées et de poursuivre un programme de transformation en tant que Premier ministre était un mirage idiot.

Tout comme Kennedy, Trudeau a été, à l’exception de quelques bricolages performatifs, un ardent défenseur et défenseur de l’establishment économique et de la politique étrangère et du statu quo.

Trudeau, supposé « champion » de « l’action » climatique acheté un oléoduc en difficulté pour 4,5 milliards de dollars canadiens (3,3 milliards de dollars). Soupçonné de « champion » des droits de l’homme et de « l’ordre international fondé sur des règles », Trudeau offre couverture diplomatique et réconfort au régime d’apartheid en Israël et a tenté, avec l’aide de ses amis insurrectionnels du Brésil, d’installer un système malléable. marionnette au Venezuela.

En tant que « champion » supposé du sort des Canadiens « ordinaires », Trudeau a permis aux entreprises monopolistiques prédatrices de continuer à récolter des bénéfices extraordinaires tandis que le fossé entre les plus riches et les autres 99 pour cent, beaucoup moins chanceux, s’est creusé.

Trudeau a été confronté récemment à un caucus inquiet, préoccupé par la perspective inquiétante de perdre le pouvoir et ses emplois. Un Trudeau réprimandé est sorti de la « retraite » du parti « s’il vous plaît faites quelque chose pour sauver nos peaux vulnérables » pour annoncer qu’il convoquerait les PDG des chaînes d’épicerie à une réunion à Ottawa et lancerait l’ultimatum suivant : baissez les prix, ou je pourrais – d’une manière ou d’une autre – mettre un petit frein momentané à vos profits obscènes.

C’était la variante molle et tardive de Trudeau Jr du célèbre admonition » proférait en 1970 son père, l’ancien premier ministre Pierre Trudeau : « Regardez-moi. »

Des trucs remuants.

Dans le calcul simpliste de Trudeau, la solution aux inégalités systémiques non seulement tolérées, mais enracinées par une succession de premiers ministres libéraux et conservateurs faisant ce qu’on vous dit est une leçon sévère d’un enseignant devenu premier ministre prononcée dans le le bureau principale.

Oui, ça devrait le faire.

Si quelqu’un a besoin d’autres preuves du manque de sérieux de Trudeau et du fait que son cabinet « revitalisé » s’est rapidement retrouvé à court de ce que l’on pourrait charitablement qualifier d’« idées » pour s’attaquer aux lourds fardeaux financiers que trop de Canadiens endurent chaque jour, je suis perdu.

La réponse insipide de Trudeau aux difficultés généralisées explique en partie l’épuisement indéniable qui incarne un gouvernement en difficulté dont la date de péremption a expiré après les dernières élections fédérales de 2021 lorsque les libéraux, par de sordides intérêts paroissiaux, ont obtenu une autre majorité et ont échoué.

Trudeau aurait dû suivre l’exemple sensé de son père et adopter une attitude contemplative marcher dans la neige et s’est rendu compte que son temps était écoulé et qu’il fallait passer le relais.

Pourtant, je ne reproche pas à Trudeau les conséquences compréhensibles que le fait de gouverner pendant une pandémie déchaînée et désorientante et la triste fin d’un long mariage a dû faire peser sur l’esprit et le corps.

Et sous l’impulsion du provocateur accro à la rage Poilievre, Trudeau a été agressé – il n’y a pas d’autre mot – par un torrent de bile par une foule itinérante d’aspirants MAGA vulgaires, brandissant des drapeaux et infectés par le complot qui, comme leur grossier porte-drapeau, a abandonné la civilité pour les grossièretés il y a bien longtemps.

Trudeau a l’intention, semble-t-il, de se présenter aux prochaines élections fédérales, prévues en 2025. Il espère, si je comprends bien, que cette fois-là, combinée à un ou deux trébuchements de la part d’un Poilievre en plein essor, renversera sa triste fortune politique.

Entre-temps, Trudeau et Poilievre tenteront de persuader les Canadiens qu’ils se tiennent aux côtés de « tout le monde » et de « chaque femme » assiégés.

C’est une pantomime familière. Poilievre feint de s’inquiéter pour les travailleuses et les travailleurs. S’il est élu, ce charlatan habile, anti-raison, anti-science et anti-syndical, abandonnera, dans un cours rapide et heureux, le peuple qu’il prétend, avec le sérieux d’un major de promotion écoeurant, chérir dans son sein calcifié.

Poilievre est un fac-similé plus jeune et légèrement plus fluide du premier ministre conservateur de l’Ontario, Doug Ford, qui a vérifié ses « fausses » références populistes en revenant sur une promesse sincère et pleine d’espoir de protéger des milliers d’acres de terres prisées. terres agricoles et forêts de promoteurs voraces.

Les serviteurs obéissants de Ford vendu le domaine public fait l’objet d’accords secrets avec six investisseurs immobiliers triés sur le volet et amis qui risquent d’empocher des milliards, tandis que le premier ministre «buck-a-beer» insiste sur le fait qu’il n’était pas au courant des accords amoureux conclus lors des dîners chici.

Poilievre suivra le même modèle cynique parce que c’est ce que font les conservateurs « fiscaux » dans leur poursuite fanatique de la « privatisation » : enrichir les riches aux dépens de « tout le monde » et de « tout le monde » distraits.

Bientôt, les Canadiens seront invités à choisir entre deux politiciens vides de sens et piétons.

Malheur au Canada, en effet.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.