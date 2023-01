Éloge funèbre de Riley Keough aux funérailles de Lisa Marie Presley – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Xavier Collin/Image Press Agency

Riley Keough rendu hommage à sa défunte mère Lisa Marie Presley après sa mort à l’âge de 54 ans, via son mari Ben Smith-Peterson. La fille aînée du Maintenant quoi chanteuse, 33 ans, a écrit une lettre en son nom, défunt frère Benjamin et soeurs jumelles harpiste et Finley14 ans, au mémorial de Graceland, quand Ben a lu pour le public.

Plus à propos Riley Keough

« Je vais lire quelque chose que Riley a écrit. Une lettre à ma maman – merci d’être ma mère dans cette vie. Je suis éternellement reconnaissant d’avoir passé 33 ans avec vous. Je suis certain d’avoir choisi la meilleure mère pour moi dans ce monde et je le savais aussi loin que je me souvienne de toi et je me souviens de tout », a lu Ben à propos des paroles de sa femme Riley. Le couple s’est marié en 2015 dans une affaire intime de Napa Valley alors que Riley avait 25 ans.

“Je me souviens que tu m’as donné des bains quand j’étais bébé et je me souviens que tu m’as conduit dans mon siège d’auto en écoutant Aretha Franklin. Je me souviens de la façon dont tu me câlinais la nuit et de la façon dont tu sentais. Je me souviens que tu m’emmenais manger une glace après l’école en Floride. Je me souviens que tu chantais moi et mon frère des berceuses la nuit. Je me souviens comment tu couchais avec nous jusqu’à ce que nous nous endormions », a-t-elle également écrit dans la lettre émouvante.

“Je me souviens de ce que c’était que d’être aimée par la mère la plus aimante que j’aie jamais connue. Je me souviens à quel point c’était en sécurité d’être dans tes bras. Je me souviens de ce sentiment quand j’étais enfant et il y a deux semaines sur votre canapé. Merci de m’avoir montré que l’amour est la chose la plus importante dans cette vie. J’espère pouvoir aimer ma fille comme tu m’as aimé”, a-t-elle également écrit.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





“La façon dont vous avez aimé mon frère et mes sœurs, merci de m’avoir donné du cœur, de la force, de l’empathie et du courage, mon sens de l’humour, mes manières, mon tempérament, ma ténacité. Je suis un produit de ton coeur. Mon frère est un produit de votre cœur, mes sœurs sont un produit de votre cœur. Nous sommes vous, vous êtes nous… J’espère que vous savez enfin à quel point vous étiez aimé ici. Merci d’avoir essayé si fort pour nous. Si je ne te le disais pas tous les jours, merci.

Avant le service, Riley n’avait pas encore parlé publiquement de la mort – brisant son silence sur les réseaux sociaux deux jours plus tôt avec une douce photo de retour d’elle et de sa mère. Dans le cliché de l’enfance, on peut voir une jeune Riley tenant un bouquet de fleurs alors qu’elle lève les yeux vers sa mère souriante, qui rayonne vers son premier-né. Les Daisy Jones et les Six star a simplement sous-titré la photo avec un emoji en forme de cœur.

Lien connexe Lié: La famille de Lisa Marie diffuse en direct son mémorial: comment regarder

Riley était présente à l’hôpital peu de temps après que sa mère a été admise à la suite d’un “arrêt cardiaque complet” dans sa maison de la région de Calabasas. Lisa a d’abord été retrouvée par le père de Riley, son ex-mari Danny Keough, qui a administré la RCR. Après une deuxième crise cardiaque à l’hôpital, Lisa Marie est malheureusement décédée au West Hills Medical Center de Los Angeles, en Californie, le 12 janvier.

Le décès de Lisa a été confirmé par sa mère et la grand-mère de Riley, Priscille Presley, ce même jour. “C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissée”, a déclaré Priscilla à PA le 12 janvier, quelques heures seulement après que Lisa a été transportée à l’hôpital. “C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue. Nous demandons la confidentialité alors que nous essayons de faire face à cette perte profonde. Merci pour l’amour et les prières. Pour le moment, il n’y aura pas d’autre commentaire. »

Dans une récente interview, Riley a expliqué comment sa mère l’avait inspirée pendant le tournage de sa nouvelle série Prime Video. Daisy Jones et les six. “Ma mère est certainement une source d’inspiration pour moi”, a-t-elle déclaré à PERSONNES magazine en décembre 2022. «J’ai été élevé par quelqu’un qui faisait son propre truc et ne se souciait pas vraiment de ce que les autres pensaient. Elle était définitivement une source d’inspiration pour moi », a-t-elle également déclaré à propos de sa mère, avec qui elle partageait un lien étroit.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.