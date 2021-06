Eloge de Patrick Wilson, Scream King

Cette scène dans « The Conjuring 2 » (2016), la suite du somptueux et terrifiant « The Conjuring », résume ce que ces films à succès font si bien. Le réalisateur James Wan filme toute la conversation en une seule prise de vue longue et ininterrompue, en zoomant si lentement que le mouvement de la caméra est pratiquement indétectable. Le démon, en arrière-plan, est un sinistre flou. Au lieu de cela, notre attention se fixe sur Ed, regardant devant lui.

Le démon sort, caquetant et raillant d’une voix diabolique et gutturale, comme un cockney Tom Waits. Il veut secouer Ed, mais comme joué par Patrick Wilson, Ed n’est pas facilement secoué. Aux côtés de sa femme Lorraine, il travaille comme enquêteur paranormal, et ce n’est guère son premier tête-à-tête avec un esprit malin. « Ton père t’a appelé Edward, » gronde le démon, essayant de se mettre sous sa peau. Mais Ed roule juste des yeux et secoue la tête avec impatience. « Vous n’êtes pas psychiatre et je ne suis pas ici pour parler de mon père, dit-il. « Nous allons passer aux choses sérieuses. Que dis-tu? »

Ed Warren est assis dans un salon moisi du nord de Londres, essayant d’établir le contact avec un démon. Derrière lui est assise une petite fille que l’on dit possédée. Le démon ne parlera pas, insiste-t-elle, à moins qu’il ne détourne le regard et lui donne un peu d’intimité. Dos à la fille, Ed se met au travail. « Maintenant, sortez et parlez-nous », dit-il joyeusement.

Wan exige beaucoup de son avance ici – l’effet de la scène dépend entièrement de Wilson, et sans coupure, en très gros plan, il n’a nulle part où se cacher. Mais il s’avère plus que capable. La scène de cinq minutes est un tour de force d’acteur, auquel vous ne vous attendriez peut-être pas au milieu d’une photo de maison hantée.

La gamme d’émotions sur le visage d’Ed est fascinante. Wilson, un acteur de formation classique avec une formation dans les drames sur scène et les comédies musicales de Broadway, est capable de faire tellement de choses avec des changements subtils dans la fonte de ses yeux et ses manières que vous pouvez dire d’instant en instant exactement comment il se sent – appréhendé, irrité, troublé, chagriné. Pendant une fraction de seconde, son sang-froid vacille. Puis il se raidit, cligne des yeux et le regagne. C’est une confrontation effrayante, c’est sûr. Mais c’est surtout convaincant pour l’intensité que Wilson dégage.

Bien sûr, Wilson, qui incarne à nouveau Ed dans la nouvelle suite, « La conjuration : le diable m’a fait le faire,» est un talent connu depuis plus de 20 ans. Au début des années 2000, il a été nominé aux Tony Awards pour ses rôles principaux dans les comédies musicales « The Full Monty » et « Oklahoma ! », et en 2003, il a été nominé pour un Emmy et un Golden Globe pour « Angels in America », la télévision adaptation de la pièce de Tony Kushner dans laquelle il incarne un avocat mormon gay aux prises avec sa sexualité pendant la crise du sida.

« Les anges en Amérique » est une vitrine d’acteur plus simple, et la performance de Wilson, pleine de passion étouffée et de compromis moral, est sensible et puissante. Il partage des scènes avec Al Pacino et Meryl Streep, mais c’est le tour le plus émouvant.

Comme de nombreux acteurs de théâtre célèbres avant lui, Wilson a rapidement essayé de transformer son prestige croissant en célébrité de cinéma. Les résultats ont été mitigés. Au cours des années suivantes, il est apparu dans un certain nombre de films hollywoodiens de premier plan, mais beaucoup d’entre eux ont été mal reçus, comme le remake mou « The Alamo », le thriller domestique exagéré « Lakeview Terrace » et le grand -version écran de « The A-Team ». Quand il a joué le rôle du super-héros réticent Nite Owl II dans l’adaptation ambitieuse de Zack Snyder du roman graphique « Watchmen », les critiques se sont plaints qu’il s’est trompé.