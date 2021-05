Eloge de Cruella de Vil, icône de la mode

Existe-t-il un méchant pour enfants avec plus de style ou de panache que Cruella de Vil ? Sa fabuleuse voiture, son fume-cigarette, ses longs gants rouges – quand j’étais enfant, j’avais envie d’avoir un téléphone à cadran pour composer avec le fume-cigarette, tout comme Cruella le fait dans le film d’animation de Disney en 1961. Cent un Dalmatiens. Elle est un pur glamour méchant avec des cheveux mouffettes.

En l’honneur du nouveau Disney Cruelle film, je suis revenu aux livres qui ont tout commencé. de Disney Une Cent un Dalmatiens est basé sur un roman pour enfants de 1956 de Dodie Smith, dont l’œuvre la plus célèbre, le favori culte de 1948 Je capture le château, comprend de longues réflexions sur les vêtements et les fourrures et pourquoi les deux sont si importants. Smith savait que le style était important – et elle a écrit le style de Cruella en Les Cent un Dalmatiens avec tant d’allégresse crapuleuse, notre chère Mme de Vil reprend à peu près tout le livre. Elle n’a pas beaucoup de scènes, mais celles qu’elle a sont inoubliables.

Au fait, Smith’s Cruella est mariée. Son mari est un néant qui parle à peine, ce qui explique peut-être pourquoi il n’apparaît dans aucune des adaptations de Disney. L’engagement de Cruella envers son ambiance est tel qu’elle lui a fait prendre son nom au lieu de l’inverse. (Cruella Smith n’aurait tout simplement pas eu la même sonorité.)

M. de Vil « ne semblait pas être autre chose qu’un fourreur », écrit Smith d’un ton félin, et Cruella l’a épousé pour avoir accès aux fourrures. Les fourrures sont essentielles à son style de vie car elle a toujours froid, et Smith implique fortement que rien de moins que le feu de l’enfer ne sera jamais assez chaud pour elle. (Les Cent un Dalmatiens est un livre très anglican, et je vous préviens maintenant que, comme beaucoup d’autres livres pour enfants anglais de son époque, l’antisémitisme du roman est à peine codé.)

Dans sa quête de chaleur, Cruella voyage partout dans ce que Smith décrit à chaque fois comme «une cape de vison blanc absolument simple», et à un moment donné, apparaît vêtue d’un manteau de vison marron. sous sa cape existante, ainsi qu’un chapeau de fourrure, des gants de fourrure et des bottes de fourrure. Chaque nuit, elle dort entre des draps d’hermine. De plus, elle parfume toute sa nourriture – y compris la crème glacée – avec rien d’autre que du poivre, et lorsque les Dalmatiens la mordent, ils découvrent qu’elle aussi a un goût de poivre.

Le style de Cruella ne s’étend pas seulement aux moyens ingénieux de combattre le froid, cependant. Elle conduit une voiture peinte de rayures noires et blanches assorties à ses cheveux. (Ses cheveux étaient noirs et blancs même quand elle était petite, apprend-on, et elle les portait dans une tresse noire et une tresse blanche.) Dans sa maison, un hall en marbre vert mène à un salon en marbre rouge (Noël ! ), et sa salle à manger a des couloirs en marbre noir et une table en marbre blanc.

Et puis, bien sûr, il y a ses vêtements.

Voici comment Smith décrit Cruella lors de sa première apparition : « Elle portait une robe moulante en satin émeraude, plusieurs cordes de rubis et une cape en vison blanc absolument simple, qui atteignait les talons hauts de ses chaussures rouge rubis. … Ses cheveux étaient séparés par une raie au milieu et une moitié était noire et l’autre blanche, plutôt inhabituelle.

Servi avec ce regard absolu, notre héros ostensible M. Dearly, dont Cruella volera bientôt les chiens, regarde sous son nez et dit : « N’est-elle pas un peu voyante ? et vraiment, je ne vois pas comment Smith aurait pu s’attendre à ce que quelqu’un le soutienne après cela.

Quoi qu’il en soit, à la fin de Les Cent un Dalmatiens, les Dearly et leurs chiens battent Cruella, la conduisant à fuir l’Angleterre en disgrâce. Mais Cruella fait un retour triomphal dans la suite, 1967 L’aboiement de la lumière des étoiles.

le Aboiement de la lumière des étoiles ne concerne pas vraiment Cruella, qui n’apparaît que dans une seule scène pour un camée glorifié. (Au fait, ce dont parle le livre, c’est dingue, et je ne pense pas que je pourrais le gâcher si j’essayais.) Pourtant, elle fait en sorte que chaque instant compte.

La Cruella qui revient en L’aboiement de la lumière des étoiles est maintenant une entrepreneure à part entière. Elle dirige une entreprise appelée Cruella de Vil & Co. : Makers of Kloes that Klank, que les Dalmatiens, qui sont également de mauvais orthographes, sont capables de décoder en « Vêtements qui claquent ».

Les vêtements de Cruella sonnent maintenant car, ayant abandonné la fourrure après avoir perdu contre les Dalmatiens dans le livre précédent, Cruella a depuis adopté l’étain. Avec un engagement caractéristique, elle dort maintenant sur des draps en étain. Elle fabrique et vend des imperméables en étain, qui se présentent « dans des couleurs vives, écarlate, émeraude, saphir, flamme » et ont des bords tranchants. Peut-être pertinent pour les intérêts de Cruella après que les Dalmatiens ont déchiré toutes ses vieilles fourrures en morceaux, elles sont également incassables.

Cruella est une visionnaire de la mode, et je suis prêt à accepter qu’elle savait quelque chose que le reste d’entre nous ne savait pas. Si le nouveau Cruelle le film devient un succès et inspire une vision centrée sur Cruella L’aboiement de la lumière des étoiles, 2021 marquera-t-il le moment où le reste d’entre nous commencera enfin à s’habiller en étain ?