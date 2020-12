Arsenal a remporté six victoires sur six en Ligue Europa alors qu’ils terminaient leur campagne de phase de groupes avec une victoire 4-2 sur Dundalk au stade Aviva de Dublin.

Les buts d’Eddie Nketiah et de Mohamed Elneny dans les 20 premières minutes semblaient mettre les visiteurs sur la bonne voie pour une victoire facile, mais les Irlandais ont repris le jeu à la 22e minute grâce à un excellent but du milieu de terrain Jordan Flores.

Joe Willock mais Arsenal a repris le contrôle de la procédure à la 67e minute lorsqu’il a tiré sur Gary Rogers dans le but de Dundalk pour porter le score à 3-1, avant que le remplaçant Folarin Balogun ne sécurise les points lorsqu’il a caché le ballon traversant de Nicolas Pepe 13 minutes plus tard.

Mais les hôtes se sont débrouillés et ont obtenu un deuxième but mérité lorsque Sean Hoare s’est mis entre deux défenseurs pour faire une belle tête devant Runar Runarsson pour compléter le score.

– Consultez les derniers classements de la Premier League

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN +

– Qu’est-ce que tu as manqué? Les dernières nouvelles des meilleures ligues européennes

Positifs

Les Gunners n’étaient pas à leur meilleur à aucun moment du match, mais deux buts très bien pris dans les 18 premières minutes ont donné aux Irlandais une montagne considérable à gravir.

2 Liés

Négatifs

Les visiteurs auraient vraiment dû avoir ce match cousu en première mi-temps, mais ont relâché le pied après 20 minutes et auraient pu facilement se retrouver à égalité à 2-2 à la pause.

Deuxièmement, un certain nombre de joueurs marginaux n’ont pas réussi à faire comprendre à Mikel Arteta qu’ils méritaient plus de minutes en Premier League.

Évaluations des gestionnaires

6 – Il est difficile de sortir d’un jeu comme celui-ci avec énormément de crédit, mais Arteta a fait le travail avec une équipe en rotation qui n’était pas loin de son meilleur.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Runar Runarsson, 6 ans – L’international islandais ne pouvait rien faire pour empêcher l’effort de Flores de rentrer chez lui, mais il avait l’air un peu rattrapé par la tête tardive de Hoares.

DF Cedric Soares, 7 ans – Un peu malchanceux d’être réservé à mi-chemin de la première mi-temps pour son rôle dans ce qui ressemblait à un duel difficile mais juste pour un ballon lâche. Cela dit, l’ancien homme de Southampton a eu un match décent et a forcé quelques bons arrêts de Rogers avec des efforts à distance.

Chambres DF Calum, 6 – Le joueur de 25 ans faisait sa première apparition depuis 12 mois et devait être alerte pour bloquer un effort lié aux buts dans le temps d’arrêt de la première mi-temps qui aurait attiré le niveau de Dundalk.

DF Shkodran Mustafi, 5 ans – Un dégagement éraflé a donné un aperçu d’une demi-chance pour Dundalk, avant que l’Allemand ne parvienne à se rapprocher suffisamment de Flores alors que le milieu de terrain trouve de l’espace pour tirer à distance.

DF Pablo Mari, 6 ans – Quelques passes lâches, mais il fallait s’y attendre, l’Espagnol ne faisant que son deuxième début de saison.

DF Ainsley Maitland-Niles, 6 ans – A forcé un bon arrêt de Rogers dans les phases finales de la première mi-temps avec un effort de curling à distance, mais a eu une soirée relativement discrète.

MF Joe Willock, 6 ans – L’arbitre quelque peu heureux a réservé le jeune à la 30e minute pour une main accidentelle face à un homme de Dundalk, mais le milieu de terrain s’est emparé d’un sixième but en Ligue Europa pour les Gunners lorsqu’il a tiré à la maison à bout portant. Éliminé pour Miguel Azeez à la 83e minute.

MF Mohamed Elneny, 7 ans – Rifled à la maison un but brillant de tous les 30 verges pour porter le score 2-0 en 20 minutes et était probablement le plus stable des milieux de terrain d’Arsenal lorsqu’il était hors de possession. Changé pour Dani Ceballos juste après l’heure.

Mohamed Elneny a marqué son premier but à Arsenal en trois ans avec un coup de foudre de 30 verges contre Dunalk. Photo de Michael P Ryan / Sportsfile via Getty Images

MF Emile Smith Rowe, 6 ans – A joué son rôle dans le second de son équipe quand il s’est déplacé à l’intérieur et a laissé le ballon à Elneny pour tirer à la maison, mais le joueur de 20 ans était toujours en marge du match avant d’être remplacé par Ben Cottrell à 12 minutes de la fin.

MF Nicolas Pepe, 6 ans – N’a pas réussi à sortir d’un 50-50 avec le ballon et le mouvement qui en a résulté a conduit Dundalk à se remettre dans le jeu. Alors que l’Ivoirien a lutté pour de gros patchs et semble manquer de confiance, il gratte un « 6 » grâce à sa passe décisive pour le quatrième d’Arsenal.

FW Eddie Nketiah, 7 ans – Il a ouvert le score après 11 minutes en capitalisant sur une erreur défensive des hôtes, avant de frapper délicatement le ballon sur le gardien de but pressé. Remplacé par Balogun à la 62e minute.

Substitutions

FW Folarin Balogun, 7 – A montré une bonne force dans la surface de Dundalk avant de fournir la passe à Willock pour terminer 3-1 et a complété le score d’Arsenal peu de temps après lorsqu’il a cliniquement rentré à la maison.

MF Dani Ceballos, 6 ans – Comme beaucoup de ses collègues, le prêteur du Real Madrid a eu des moments bâclés en possession, mais rien de trop compliqué.

MF Ben Cottrell, N / R – Gardé les choses bien rangées dans les 10 dernières minutes environ.

MF Miguel Azeez, N / R – Calme et composé sur ses débuts Gunners.