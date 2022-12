Elnaz Rekabi : La maison familiale d’une grimpeuse iranienne démolie alors que des militants la qualifient de ciblée | Nouvelles du monde

La maison familiale de la grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi, qui a concouru à l’étranger sans porter de hijab, a été démolie.

L’agence de presse officielle iranienne, Mizan, a déclaré samedi que la destruction de la maison de son frère était due à sa “construction et à l’utilisation non autorisées des terres” et avait eu lieu des mois avant que l’alpiniste ne participe à une compétition internationale d’escalade en Corée du Sud.

Cependant, des militants antigouvernementaux affirment que la démolition était ciblée. Les autorités iraniennes n’ont pas publiquement confirmé la démolition.

La femme de 33 ans n’a pas porté le foulard obligatoire exigé des athlètes féminines de la République islamique lors d’une compétition en octobre, et a dit plus tard que c’était “complètement involontaire”.

Il fait suite à une vague de protestations en Iran où les femmes ont retiré leur hijab publiquement, après la décès de Mahsa Amini, 22 ans sous la garde de la police des mœurs, après avoir été détenue pour des violations présumées du code vestimentaire strict du pays.

Inquiétudes pour le sort de Rekabi ont été déclenchés immédiatement après la compétition en Corée du Sud.

Cependant, l’alpiniste a déclaré qu’elle était “rentrée en Iran conformément au plan” et un post Instagram attribué à l’athlète a décrit son apparition sans hijab comme accidentelle – bien qu’il ne soit pas clair si elle l’avait écrit.

Le gouvernement iranien fait régulièrement pression sur les militants dans son pays et à l’étranger, diffusant souvent ce que les groupes de défense des droits décrivent comme des aveux forcés à la télévision d’État.

L’Iran annonce la révision de la loi sur le port obligatoire du foulard

Suite aux protestations généralisées en Iran et à la condamnation internationale, le procureur général du pays a déclaré qu’il révisait la loi qui oblige les femmes à se couvrir la tête.

Cité par l’agence de presse ISNA, Mohammad Jafar Montazeri a déclaré: “Nous travaillons rapidement sur la question du hijab et nous faisons de notre mieux pour utiliser une solution sage pour faire face à ce phénomène qui fait mal au cœur de tout le monde.”

Il a ajouté qu’une réunion a eu lieu avec la commission culturelle du parlement et que les résultats seront connus “d’ici une semaine ou deux”.

Image:

Manifestation à Téhéran en septembre. Photo : WANA/Reuters





La police des mœurs “fermée”

M. Montazeri a également déclaré que la police des mœurs, chargée de faire respecter le code vestimentaire, aurait été “fermée”.

Lire la suite:

Les prisons pleines d’Iran signifient que les femmes arrêtées sont détenues dans des maisons

“Les conditions dans notre pays ne sont pas bonnes”, déclare un joueur iranien

Dans un rapport publié samedi par l’IRNA, M. Montazeri a déclaré que la force avait été fermée mais n’a pas fourni d’autres détails, ni si sa fermeture était généralisée et permanente.

”Le pouvoir judiciaire continue de surveiller les actions comportementales au niveau communautaire”, a ajouté M. Montazeri.

La police des mœurs a été sanctionnée par le Royaume-Uni à la suite du décès de Mme Amini et de la violente répression de la force contre les manifestations qui ont suivi.

Javaid Rehman, un expert indépendant sur l’Iran nommé par l’ONU, a déclaré mardi que plus de 300 personnes avaient été tuées lors des manifestations, dont plus de 40 enfants.