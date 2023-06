Elmhurst AAUW recueille des livres pour la vente de livres d’occasion de juillet – Shaw Local

La branche de la région d’Elmhurst de l’AAUW tiendra sa vente annuelle de livres d’occasion du 13 au 16 juillet à l’église Christ United Methodist à Elmhurst. L’organisation acceptera les dons de livres pour la vente, selon un communiqué de presse.

Les livres peuvent être déposés dans des bacs désignés entre le 26 juin et le 10 juillet à trois endroits d’Elmhurst : Bibliothèque publique d’Elmhurst, 125 S. Prospect Ave. ; Park District Courts Plus, 186 S. West Ave.; et Christ United Methodist Church, 920 Swain Ave.

L’église est le lieu de don préféré de 9 h à midi du lundi au samedi, où une assistance pour le dépôt des livres sera disponible.

Des milliers de livres d’occasion seront proposés à la vente. Organisée en plus de 20 catégories, la vente de quatre jours comprend une grande section pour enfants, ainsi qu’un espace collectionneur. Le produit profite aux bourses d’études locales et à la recherche et aux programmes nationaux de l’AAUW pour les femmes.

Les heures de vente sont de 18 h à 21 h le 13 juillet, qui est une vente en avant-première avec un droit d’entrée de 10 $ par personne ; 9 h à 20 h le 14 juillet ; 9 h à 15 h le 15 juillet ; et de midi à 15 h le 16 juillet, avec une vente de sacs à 10 $.

L’entrée est gratuite tous les jours à l’exception de la vente en avant-première de la soirée d’ouverture. La vente spéciale du dernier jour offre tout ce que l’on peut mettre dans un sac d’épicerie brun de taille normale pour 10 $. Seuls les espèces ou les chèques seront acceptés.

Pour plus de détails, contactez [email protected] ou appelez le 630-834-1426. La branche de la région d’Elmhurst de l’Association américaine des femmes universitaires est une organisation à but non lucratif 501 (c) (3).