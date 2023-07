Elly De La Cruz vole les 2e, 3e et domicile en 2 lancers contre les Brewers

Elly De La Cruz est devenue la première joueuse des Reds depuis 1919 à voler les deuxième, troisième et domicile dans la même manche, le dernier jeu électrisant de la recrue qui a changé la franchise, et Cincinnati a battu les Milwaukee Brewers 8-5 samedi.

De La Cruz a brisé une égalité 5-5 en septième manche avec un simple RBI à deux retraits contre Elvis Peguero, puis a rendu la vie du releveur misérable en l’espace de deux lancers. Il a volé deuxième sur une offrande 1-1 de Peguero (1-2). Sur le lancer suivant, De La Cruz a balayé le troisième sans lancer.

Le releveur ébranlé a attrapé le ballon du receveur William Contreras devant le monticule et lui a tourné le dos en marchant lentement vers le caoutchouc. Ne s’arrêtant que pour remettre son casque, De La Cruz a parcouru la troisième ligne de base, s’est lancé dans un sprint et a facilement battu le lancer précipité de Peguero au marbre.

« J’ai continué à le surveiller, à le vérifier pour voir s’il allait rentrer ou s’il me surveillait ou quelque chose comme ça », a déclaré De La Cruz par l’intermédiaire d’un interprète. « Quand je l’ai vu retourner au monticule, il était un peu lent. Il n’a pas regardé en arrière au troisième, alors j’ai décidé d’y aller. »

De La Cruz a rebondi de jubilation et a sauté vers la pirogue, sautant dans les mains de ses coéquipiers. Après que Joey Votto ait été le dernier à sortir, Peguero a été hué hors du terrain.

De La Cruz est devenu le deuxième joueur depuis le début de l’ère de l’expansion en 1961 à voler trois buts en une seule apparition sur plaque. Rod Carew du Minnesota a réalisé l’exploit le 18 mai 1969, avec Harmon Killebrew au marbre dans la troisième manche avec Mickey Lolich de Detroit au monticule et Bill Freehan derrière le marbre.

Le dernier joueur à avoir volé les trois bases dans la même manche a été Jon Berti de Miami lors d’une victoire 3-0 aux Mets de New York le 25 août 2020.

« C’est vraiment sur nous tous, sur nous tous », a déclaré le gérant des Brewers, Craig Counsell. « C’était un bon baseball de sa part. Nous n’étions pas assez conscients, partout, sur le terrain, dans la pirogue, partout. »

L’entraîneur des Reds, David Bell, ne pouvait que s’émerveiller devant le bravoure de la recrue.

« C’est tellement amusant à regarder, tellement amusant d’en faire partie », a déclaré Bell. « C’est l’un de ces jeux si rares, surtout sur deux terrains, de voler une base comme celle-là. La vitesse est évidente, juste une vitesse d’élite comme nous n’en avons peut-être jamais vu, mais aussi à quel point c’était en tête-à-tête. »

Les Reds en plein essor, qui avaient une fiche de 27-33 lorsque De La Cruz a été promu chez les mineurs le 6 juin, se sont améliorés à 23-7 depuis et ont étendu leur avance sur Milwaukee dans le NL Central à deux matchs. Ils ont étendu leur avance dans les ligues majeures à 33 victoires par derrière.

« C’était presque comme s’il était en mission pour marquer », a déclaré Bell.

De La Cruz a 16 buts volés en 30 matchs et est allé 2 en 5 samedi pour améliorer sa moyenne au bâton à 0,328. Le seul défaut de l’arrêt-court était un lancer nonchalant au deuxième pour la finale, mais le jeu a résisté à un défi de rejeu.

« C’était un peu proche. Je n’ai pas aimé la façon dont j’ai laissé cela se produire », a déclaré De La Cruz. « Évidemment, j’aime le fait que nous ayons réussi à terminer le match, mais j’aurais aimé que ça se passe un peu mieux. »

Lucas Sims (3-1) a lancé 1 1/3 de manches de soulagement sans but, la volée sacrificielle de Jonathan India dans le neuvième a donné aux Reds une avance de trois points, et All-Star Alexis Diaz a obtenu les trois derniers retraits pour son 26e arrêt en 27 chances.

Willy Adames a réussi deux circuits pour les Brewers, un tir en solo dans le premier et une explosion de deux points, son 16e en tête de l’équipe, dans le troisième.

Votto a frappé un circuit de trois points au quatrième contre Colin Rea, partant de Milwaukee, et Will Benson a frappé un tir en solo au troisième pour Cincinnati, qui a établi un record de franchise de 22 matchs consécutifs avec un circuit. Les Reds de 1956 sont allés loin dans 21 matchs consécutifs.

Le triplé de Brice Turang dans le quatrième contre le partant des Reds Luke Weaver a porté le score à 5-4. Jake Fraley de Cincinnati a égalé le match à 5 avec un doublé RBI au cinquième.

Christian Yelich, de Milwaukee, a prolongé sa séquence de coups sûrs à huit matchs consécutifs avec un doublé en troisième.

Counsell a été expulsé en début de neuvième après que l’arbitre du marbre John Tumpane a appelé Abner Uribe. Le joueur de troisième but Brian Anderson a également été jeté.

Reportage de l’Associated Press.

