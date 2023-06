Elly De La Cruz sort un impressionnant simple du champ intérieur au premier but

Elly De La Cruz est rapide.

Cela est incontestablement clair. La recrue dynamique des Cincinnati Reds s’est déjà affirmée comme le joueur le plus rapide de la Ligue majeure de baseball, et il pourrait très bien avoir un cas basé sur ses nombreux simples sur le terrain.

Mais nous ne savons pas si nous avons vu un coup sur le terrain assez comme celui-ci contre les Astros de Houston, d’autant plus qu’il a été frappé vers le joueur le plus proche de la première base.

Elly De La Cruz court à la vitesse de la lumière pour battre un ballon au sol en premier

De La Cruz s’est précipité vers le sac à une vitesse énorme de 31,2 pieds par seconde pour battre la défense jusqu’à la base, glissant en toute sécurité avec facilité.

Et la vitesse n’est qu’une des nombreuses compétences de De La Cruz. Il a déjà montré un œil mature sur la plaque depuis qu’il a été appelé par Cincinnati, et la semaine dernière, il a brisé un circuit de 458 pieds à une vitesse de sortie de 114,8 mi/h. C’était la deuxième balle la plus durement touchée de l’ère Statcast (depuis 2015).

Ce n’est pas le seul record qu’il a établi. Il est le premier joueur à compter quatre points produits et quatre buts volés au cours des sept premiers matchs d’une carrière en MLB depuis Vince Coleman en 1985 avec le Cardinaux de Saint-Louis . Il a également atteint la base quatre fois contre les Cards dimanche dernier, faisant de lui le plus jeune Red à le faire depuis Jay Bruce en 2008.

L’avenir est prometteur pour De La Cruz, et en raison de sa vitesse, les chemins de base le sont aussi lorsqu’il trace des sentiers enflammés dessus avec ses pieds.