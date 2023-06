Elly De La Cruz frappe pour le cycle, les Reds remportent la 12e victoire consécutive – Big Red quoi?

CINCINNATI – Eric Davis n’est plus la réponse à au moins une question triviale. Avant vendredi, c’était Davis qui possédait le dernier cycle par un Cincinnati Red – un simple, un double, un triple et un circuit en un match – le 2 juin 1989.

Le 23 juin 2023, Elly De La Cruz est devenue la première Red depuis Davis à frapper pour le cycle et la première Red à frapper pour le cycle au Great American Ball Park.

« Il était temps », a déclaré Davis par SMS vendredi.

Non seulement cela, mais De La Cruz n’est que le deuxième Red à frapper pour le cycle depuis que Frank Robinson l’a fait le 2 mai 1959.

De La Cruz a également réalisé quatre points alors que les Reds ont battu les Braves 11-10 pour prolonger leur séquence de victoires à 12 matchs, le plus par une équipe des Reds depuis 1957 et à égalité depuis le plus longtemps par une équipe des Reds depuis 1900.

En résumé, l’équipe des Reds de cette année a fait au moins deux choses que la Big Red Machine n’a jamais faites : gagner 12 matchs de suite et avoir un joueur touché pour le cycle.

« C’est la version la plus agréable du baseball que je pense avoir jamais vue », a déclaré Joey Votto, qui a frappé deux circuits vendredi et était peut-être le quatrième scénario après le cycle de De La Cruz, la séquence de victoires et le retour d’un 5-0 déficit contre la meilleure équipe de la Ligue nationale. « Je suis heureux d’être sixième de l’équipe parce que je peux voir ce qui se passe devant moi. Je ne suis pas sur le chemin. Je peux regarder ces gars zoomer autour des bases, prendre la base supplémentaire.

Votto est un joueur franchisé, un futur Hall of Famer qui n’a joué qu’avec une seule équipe dans sa carrière. Il a fait ses débuts en 2007 et est peut-être l’étudiant le plus respecté du jeu de sa génération, sans parler de la meilleure interview. Mais même Votto semblait saisir les mots en parlant de De La Cruz.

«Y a-t-il eu un meilleur type de frappe, de vitesse et de puissance? La seule composition à laquelle je peux penser est Mickey Mantle – un jeune Mickey Mantle », a déclaré Votto. « C’est injuste de mettre Elly, peut-être l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Elly a beaucoup de temps pour divertir les fans. Il a frappé une balle contre le mur aujourd’hui aussi fort que j’ai vu quelqu’un frapper une balle. Ensuite, il essaie de marquer sur un choix, et il l’a presque fait. Vous deviez obtenir un lancer parfait d’un joueur de premier but de calibre Gold Glove.

« Il n’y a pas de comparaison. Je n’ai personne à qui le comparer. Il n’y a aucun précédent que j’ai vu dans mon expérience. Quelle chance avons-nous à Cincinnati de l’avoir ? Lui, comme tout joueur, va traverser des périodes où il doit ajuster et affiner son jeu. Mais juste le cœur de celui-ci, la base de ce qu’il a, c’est hors de ce monde.

ELLY DE LA CRUZ C’EST TOUT pic.twitter.com/JYXLDvJw06 – Rouges de Cincinnati (@Reds) 23 juin 2023

Le manager des Reds, David Bell, savait dès le premier lancer de la deuxième manche que ce pourrait être une soirée spéciale. Ce n’était pas quelque chose dont quelqu’un d’autre dans le parc aurait pu s’émerveiller, ou même s’en souvenir trois heures plus tard, mais c’était suffisant pour que Bell le voie. De La Cruz a commis une faute sur la balle rapide de 94 mph d’AJ Smith-Shawver vers l’écran derrière le marbre en fin de seconde avec les Reds déjà menés 5-0. Le lancer suivant était une autre balle rapide, celle-ci un peu plus basse, et ce swing était au ras de la balle.

« La première balle qu’il a frappée est l’une des balles les plus dures que j’aie jamais vues frapper », a déclaré Bell. « Dès le premier coup qu’il a pris – je pense que c’était une fausse balle, directement en arrière – on pouvait dire que ça allait être une super soirée. »

Le doublé de De La Cruz a été mesuré à 116,6 mph au départ. Cette vitesse de sortie a été battue cette saison par seulement sept joueurs. Sa vitesse de sortie maximale en Triple A était de 118,8 mph, mieux que n’importe quelle balle frappée dans les grandes ligues cette année. La seule chose qui l’empêchait d’être un coup de circuit était l’angle de lancement de 16 degrés. Il n’était pas assez haut pour franchir la clôture – peut-être assez difficile pour la traverser – et a atterri avec un bruit sourd qui pouvait être entendu dans tout le parc alors que De La Cruz passait en deuxième position.

« J’ai remarqué qu’ils l’ont jeté dans quelqu’un au milieu du champ intérieur, et ils ne l’ont même pas retourné. Ils l’ont simplement jeté au troisième rang », a déclaré son coéquipier Spencer Steer. « Ils étaient juste comme, ‘Ne le laissez pas arriver à la troisième place.’ Je pense que les défenses des autres équipes reconnaissent à quel point il est rapide et ce qu’il peut faire sur les buts. Ils pensent aux bases devant celle où il va déjà. Il n’est debout que depuis deux semaines. C’est incroyable. »

Jake Fraley a suivi avec un coup de circuit, coupant l’avance des Braves. Dans la manche suivante, De La Cruz a frappé un circuit à deux retraits et deux points pour porter le score à 5-4.

Votto a créé l’égalité à 5 en quatrième avec son deuxième circuit en seulement son quatrième match après une opération à l’épaule en août dernier.

Après que les Braves aient marqué deux points en début de cinquième pour reprendre la tête, De La Cruz a obtenu un simple avec une batte cassée dans la manche suivante, plaquant un point. Après avoir volé le deuxième, représentant le feu vert, Votto a frappé son deuxième circuit du match pour donner aux Reds une avance de 9-7.



Elly De La Cruz se glisse au troisième but pour un triple tout en frappant pour le cycle contre les Braves. (Dylan Buell / Getty Images)

Avec deux buts et deux retraits en sixième, De La Cruz a complété le cycle, lançant une balle au centre droit. Il était peu probable que ce soit un triple pour presque tout le monde, mais De La Cruz a plongé la tête la première bien avant le lancer. Il ne faisait aucun doute dès le départ que De La Cruz atteindrait la troisième place en raison de sa vitesse et du fait qu’il semblait penser « triple » sur n’importe quelle balle qui restait dans le parc.

« Ce gamin a un talent incroyable », a déclaré le manager des Braves, Brian Snitker. « Sacré vache. Je veux dire, c’est juste tout. La puissance, la vitesse. Ralentit le jeu au troisième – ça ressemble à ça. Ouais, c’est un très beau talent qu’ils ont là. Sainte vache.

Même avec la défaite, les Braves (48-27) détiennent toujours le meilleur bilan de la Ligue nationale. Les champions des World Series 2021 ont semblé aussi bons que leur record toute la saison, mais les Reds, aidés par leur joueur le plus âgé (Votto, 39 ans) et leur plus jeune joueur (De La Cruz, 21 ans), ont vaincu deux Braves mènent et ont également assuré un retour en fin de match avec trois circuits en solo dans le huitième pour en tirer moins d’un avant qu’Alexis Díaz ne réussisse son 21e arrêt de la saison.

« Cela n’a pas d’importance », a déclaré le joueur de deuxième but des Reds, Jonathan India, à propos des premiers déficits. « Nous n’avons peur de personne »

Les Braves ne tremblent probablement pas non plus en pensant aux Reds, mais ils ont été dûment impressionnés, en particulier par De La Cruz.

« Incroyable. Excellent joueur de balle », a déclaré Ronald Acuña Jr. à propos de De La Cruz, selon l’interprète Franco García. « J’ai l’impression d’avoir eu la chance de le voir progresser. Il était une star même lorsqu’il jouait dans la ligue d’hiver dominicaine. Tout simplement incroyable.

Acuña est sur la courte liste des joueurs les plus talentueux du jeu. De La Cruz y arrive.

«Je vous le dis, Elly De La Cruz sera le meilleur joueur de baseball de la MLB à l’avenir. Il pourrait même l’être en ce moment », a déclaré India. « Ce gamin est quelque chose de spécial. Il va faire beaucoup dans ce match. C’est un enfant humble – c’est ce qu’il a de si spécial. C’est un excellent coéquipier, et c’est un gagnant. Vous obtenez ce mélange de talent et de compétitivité. C’est un spectacle effrayant pour la ligue.

De La Cruz a volé son septième but de la saison (à son 15e match), mais il s’est également fait prendre à voler pour la première fois. Il a été abattu à domicile par le joueur de premier but des Braves, Matt Olson, après que le releveur Kirby Yates a d’abord tenté d’éliminer Fraley.

« Le jeu où il a essayé de voler la maison, comme, il va apprendre de ça », a déclaré Bell. « C’était un grand jeu s’il réussissait. Je pense qu’il l’a probablement déjà fait. Peut-être qu’il s’en est pris à la mauvaise personne ce soir ; c’est un bon joueur de premier but. Le jeu vous apprendra ce que vous devez apprendre. Il en tirera des leçons. Nous ne pouvons jamais lui enlever son agressivité ou sa liberté de jouer ou la joie avec laquelle il joue.

De La Cruz se comporte avec une confiance et un fanfaron à la hauteur de son talent. Ses coéquipiers ne sont pas si mal non plus. Les Reds ont enregistré leur 27e victoire par derrière de la saison et se sont améliorés à 41-35.

« Nous n’abandonnons jamais. Nous ne tombons jamais. Et si nous le faisons, nous nous reprenons », a déclaré De La Cruz, selon l’interprète Jorge Merlos. « Je veux dire, c’est comme ça que cette équipe joue. Bien sûr, nous affrontons peut-être la meilleure équipe de la ligue, mais nous savons que nous sommes meilleurs. Donc, nous allons gagner quoi qu’il en soit.

(Photo du haut d’Elly De La Cruz cassant sa batte en frappant un simple contre les Braves: Dylan Buell / Getty Images)