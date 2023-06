Elly De La Cruz des Reds frappe pour le cycle en six manches

Elly De La Cruz ratisse pour les Reds de Cincinnati depuis ses débuts en MLB plus tôt ce mois-ci. Maintenant, il fait une histoire distincte.

De La Cruz a frappé pour le cycle lors de la victoire à domicile de Cincinnati vendredi soir contre les Braves d’Atlanta… en six manches.

De La Cruz a doublé en fin de deuxième manche, a frappé un coup de circuit de deux points au champ droit en troisième, a enregistré un simple RBI en cinquième, puis a frappé un triple RBI en sixième.

Elly De La Cruz devient le premier joueur des Reds depuis 1989 à frapper pour le cycle après un triple en sixième manche

De La Cruz, 21 ans, est devenu le premier joueur des Reds à frapper pour le cycle depuis Eric Davis le 2 juin 1989. Pendant tout ce temps, la royauté de la franchise Joey Votto a lancé deux circuits avant que De La Cruz ne mette la touche finale à son cycle en la sixième manche. De La Cruz a terminé le match 4 contre 5.

Le joueur de champ intérieur recrue est entré vendredi après avoir totalisé deux circuits, six points produits et six buts volés tout en bénéficiant d’une ligne de frappe de .321/.387/.536. Cincinnati a une fiche de 41-35, bon pour le premier dans le NL Central, et a remporté ses 12 derniers matchs.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue majeure de baseball Rouges de Cincinnati Elly De La Cruz