Ellis Genge: L’Angleterre et Leicester ne s’attendent pas à l’appel des Lions britanniques et irlandais | Actualités du rugby

1:10



Le soutien de Leicester et de l’Angleterre, Ellis Genge, a déclaré qu’il ne se joindrait pas à son coéquipier Ben Youngs pour se retirer de la tournée des Lions en Afrique du Sud s’il recevait l’appel

Le soutien de Leicester et de l’Angleterre, Ellis Genge, a déclaré qu’il ne se joindrait pas à son coéquipier Ben Youngs pour se retirer de la tournée des Lions en Afrique du Sud s’il recevait l’appel

Ellis Genge a minimisé ses chances d’être rappelé par les Lions britanniques et irlandais après n’avoir reçu aucun contact de Warren Gatland ou de son équipe de direction.

On pense que plus de 50 joueurs ont été contactés par e-mail, leur demandant s’ils étaient disponibles pour la sélection.

Gatland nomme son équipe pour une tournée en Afrique du Sud jeudi, mais Genge ne devrait pas être inclus.

« Non, rien. Mes e-mails sont cassés », a plaisanté Genge lorsqu’on lui a demandé s’il avait été contacté par les Lions.

« Je fais nettoyer mes tapis jeudi et la télévision dans cette pièce, donc je ne serai pas là. L’annonce est-elle à la télé? Je ne sais pas comment ça marche. Je n’ai évidemment jamais été choisie, merci pour l’avoir soulevé.

« J’aurai mon téléphone avec moi. Si quelqu’un m’envoie un texto et qu’il le sait avant moi, alors c’est génial. Mais je n’ai reçu aucun e-mail. »

Genge ne s’attend pas à une convocation des Lions

Ben Youngs, coéquipier de Genge pour l’Angleterre et Leicester, a été contacté par les Lions mais s’est rendu indisponible pour la sélection car sa femme est enceinte de leur troisième enfant.

Genge a un fils de sept mois, mais espère que sa famille comprendra qu’il ferait une tournée avec les Lions s’il en avait l’occasion.

« C’est une opportunité unique dans une carrière, ou trois dans une carrière si vous êtes Ben Youngs », a-t-il déclaré.

« Ben s’est retiré pour des raisons évidentes et il faut beaucoup de courage pour abandonner quelque chose comme ça. Je lui en ai parlé.

« D’un autre côté, je ressens probablement la même chose que lui en ce sens que je ne veux pas quitter mes enfants, mais je serais prêt à faire ce sacrifice si j’en avais l’occasion. »

0:57 L’ancien capitaine des Lions, Gareth Thomas, pense que l’équipe de cette année devrait briser la tradition et devenir un capitaine arrière, suggérant l’Écossais Stuart Hogg comme son choix L’ancien capitaine des Lions, Gareth Thomas, pense que l’équipe de cette année devrait briser la tradition et devenir un capitaine arrière, suggérant l’Écossais Stuart Hogg comme son choix

Genge a été pressenti par l’ancien capitaine des Lions Sam Warburton après avoir aidé Leicester à atteindre la finale de la European Challenge Cup.

«Cela ne veut rien dire à moins que vous ne soyez choisi», a-t-il dit. «Peu importe ce que tout le monde pense. Mon vieil homme m’aurait comme capitaine s’il le pouvait, mais il ne choisit pas l’équipe. Aucun des bruits extérieurs n’a d’importance.

« Est-ce que je sens que je suis à un niveau où j’ai mis mes mains en l’air pour la sélection? Je n’y ai pas pensé. Pendant que je joue pour Leicester, je ne fais pas de choses pour être choisi. Je veux gagner matchs et trophées pour Leicester. C’est mon objectif et nous avons l’occasion de le faire maintenant [in the Challenge Cup final]. «