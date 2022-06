Ellis Genge de l’Angleterre et des Leicester Tigers victime d’abus racistes sur les réseaux sociaux après la victoire finale en Premiership | Actualités du rugby à XV

Ellis Genge a révélé qu’il avait été agressé racialement sur Twitter quelques heures après la victoire du titre de Leicester en Premiership

Le capitaine des Leicester Tigers, Ellis Genge, a révélé qu’il avait été victime d’abus racistes sur les réseaux sociaux, après la victoire finale de son équipe 15-12 en finale de Premiership contre les Saracens samedi.

Genge, qui compte 36 sélections pour l’Angleterre, s’est rendu sur les réseaux sociaux aux premières heures du dimanche matin à 2 heures du matin pour capturer le message raciste qu’il a reçu.

Ayant d’abord envoyé un message pour célébrer le premier succès des Tigers depuis 2013, il a déclaré: « Ravi que ce groupe gagne quelque chose de si spécial et partage encore plus les moments avec sa famille », a écrit Genge sur son compte. « J’espère que vous avez tous apprécié la balade, merci Leicester Tigers pour tout ce que vous m’avez donné, à moi et à ma famille. Gengey out x. »

Quelques minutes plus tard, Genge a envoyé un autre message accompagné d’une capture d’écran comprenant une insulte raciale qu’il avait reçue.

« Sur une autre note, pensez qu’il est important de souligner qu’il s’agit toujours d’un énorme problème, à partir d’un compte légitime également. Pas ici pour une chasse à la tête, d’où le black-out, l’occurrence courante et les réseaux sociaux/lois devraient s’abattre dessus. »

Genge a édité la capture d’écran du message afin de supprimer les éléments qui pourraient identifier l’expéditeur.