Ellis, Dandridge Carry Memphis Passé Cincinnati 80-74

CINCINNATI: Boogie Ellis a marqué 17 points pour mener cinq joueurs de Memphis à deux chiffres alors que les Tigers ont battu Cincinnati 80-74 dimanche.

Malcolm Dandridge et Landers Nolley II ont chacun marqué 14 points pour les Tigers (14-6, 10-3 American Athletic Conference), qui en ont remporté cinq de suite. Moussa Cisse a marqué 11 et DeAndre Williams a obtenu 10 avec 10 rebonds.

Keith Williams a ajouté 19 points, six passes et trois blocs pour les Bearcats (9-9, 7-6). Mike Saunders Jr. avait 19 points et Mika Adams-Woods avait 10 points.

Cincinnati menait 10 à 45 secondes de la fin et réduisait l’écart à 73-71 dans la demi-minute suivante sur un Mamoudou Diarra 3 points, un vol et un layup Diarra fastbreak, un autre vol et un Williams 3.

Memphis a réalisé 7 des 8 lancers francs pour faire de la glace.

___

Pour plus de couverture de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et http://twitter.com/AP_Top25

___

Des éléments de cette histoire ont été générés par Automated Insights, http://www.automatedinsights.com/ap, en utilisant les données de STATS LLC, https://www.stats.com