Ellis Chapman annule sa romance avec l’ex-papa Priya Sharma

ELLIS Chapman annule sa romance avec l’ex Priya Sharma de son père Al la semaine prochaine à Emmerdale.

Priya – qui est jouée par l’actrice Fiona Wade dans le feuilleton ITV – a été éviscérée quand Al l’a trompée avec Debbie Dingle, mais elle se vengera cette semaine en jetant son dévolu sur son fils.

La semaine prochaine, cependant, Ellis commence à remettre en question les motifs de Priya de s’intéresser à lui et lui dit que cela ne fonctionnerait jamais entre eux.

Priya retournera-t-elle à Al?

Et est-ce qu’Al découvrira son aventure avec Ellis?

Priya et Debbie ont été stupéfaites de découvrir qu’Al les trompait tous les deux au début de l’année après que Chas ait largué la bombe sur Debbie.

Les deux femmes ont alors décidé de jouer Al à son propre jeu, volant des milliers de Kim Tate et encadrant le rat d’amour Al.

Mais Al a séduit la maman de Debbie Charity plus tôt ce mois-ci et a réussi à la tromper pour qu’elle révèle les détails du plan de vengeance de Debbie et Priya avant de l’utiliser contre eux.

Al a enregistré sa conversation avec Charity avant de la jouer à Kim pour prouver que c’était Debbie qui lui avait volé son argent et l’avait piégé.

Debbie a été humiliée par la trahison de sa mère et dégoûtée d’Al, et a quitté le village pendant un certain temps.