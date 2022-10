Elliott Wright et sa femme Sadie attendent leur deuxième enfant un an après une fausse couche déchirante

La star de TOWIE, Elliott Wright, a annoncé que sa femme Sadie Stuart était enceinte de leur deuxième enfant.

La star de télé-réalité de 42 ans a annoncé la bonne nouvelle aux fans dimanche en partageant une publication Instagram faite à l’origine par sa femme.

Sadie est enceinte de cinq mois du deuxième enfant du couple[/caption]

Billie était sur place pour partager la nouvelle qu’il sera un grand frère[/caption]

Dans les clichés en noir et blanc, Sadie a recruté leur adorable garçon de trois ans, Billie, pour faire l’annonce pendant ses vacances.

Photographiée au bord de la piscine, la bosse de bébé de Sadie est exposée dans un bikini blanc alors que son petit garçon va lui embrasser le ventre.

La deuxième photo montre le fier grand frère tenant les échographies de son petit frère ou sœur.

À côté de la photo, Sadie a écrit: “Nous avons espéré et nous avons prié, et maintenant nous sommes tellement excités de dire qu’un autre petit chéri est en route.

“Plus de 5 mois à vous grandir, pour toujours vous aimer… Nous avons hâte de vous rencontrer, notre bébé chéri.”

Ce sera le deuxième enfant de Sadie et le quatrième d’Elliott, ayant son fils Elliott Jr, 15 ans et Olivia, 13 ans, issus de relations antérieures.

La nouvelle de l’arrivée prochaine des couples est une joie bien méritée pour le couple, qui a attendu jusqu’à cinq mois pour partager des nouvelles des grossesses après que Sadie a fait une fausse couche en 2021.

Juste un mois après avoir rendu la grossesse publique, Elliott et Sadie ont partagé des publications sur Instagram en juillet 2021 pour annoncer que leur bébé était décédé.

Ils écrivaient à l’époque : « C’est avec le cœur le plus lourd que nous vous annonçons la nouvelle dévastatrice que nous avons fait une fausse couche et perdu notre petit garçon à 5 mois mercredi.

“Nos cœurs sont brisés en un million de morceaux et notre monde entier et nos rêves ont été déchirés.

“Nous voudrions remercier tous ceux qui se sont occupés de nous et de notre beau bébé à l’hôpital St Thomas, en particulier notre sage-femme Camella… vous avoir à nos côtés nous a aidés plus que vous ne le pensez.

“Nous vous remercions vraiment pour toutes vos condoléances en ce moment terriblement triste, mais demandons l’intimité en tant que famille pendant que nous pleurons la perte de notre magnifique petit garçon.”





La fausse couche est survenue quatre mois seulement après la mort du père d’Elliott en mars 2021, qui a succombé à une bataille contre le coronavirus après huit semaines.

La bonne nouvelle d’Elliott et Sadie a été célébrée par leurs proches ainsi que par des amis célèbres – avec Mark Wright, sa femme Michelle Keegan et ses sœurs Jess et Natalya remplissant tous les commentaires avec des émojis amoureux.

Les futures grands-mères excitées ont toutes deux partagé leur enthousiasme lorsque Deb a écrit: “Je ne peux pas attendre qu’un autre beau petit-enfant s’ajoute à tous mes 10 autres petits-enfants, tant d’amour vient à ce précieux.”

Alors que Julie Stuart, la maman de Sadie, a ajouté : “Nous sommes tellement excitées et impatientes de rencontrer notre merveilleux petit-fils [heart] félicitations xxx”

Le couple est marié depuis 2017 et partage un fils de trois ans ensemble[/caption]