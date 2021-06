Elliott Wright est aux anges alors que son restaurant incendié à Marbella rouvre ses portes seulement 6 semaines après l’incendie

Le restaurant espagnol de la star de TOWIE, Elliott Wright, est de retour en activité six semaines seulement après un incendie dévastateur.

L’homme de 41 ans, qui est le cousin de Mark Wright, n’a pas pu cacher sa joie en partageant des vidéos du restaurant récemment rénové sur les réseaux sociaux.

Elliot, qui possède le restaurant en bord de mer appelé Olivia’s La Cala – populaire parmi les célébrités – portait une chemise bleue élégante alors qu’il faisait un petit tour dans le restaurant bondé.

Alors qu’un certain nombre de clients appréciaient leurs repas et leurs boissons, un musicien en direct pouvait être entendu en arrière-plan.

La star n’a pas pu cacher sa joie en saluant l’une de ses serveuses avant de rejoindre un groupe de constructeurs au bar.

« Il y a moi les constructeurs, je dois vous le donner, vous l’avez fait, vous l’avez fait », a-t-il déclaré.

Alors que les constructeurs ont donné leur feu vert à la caméra, Elliott a ajouté: « Nous n’avons pas fini mais nous y sommes arrivés. »

L’ancienne star de Towie s’est également assise pour savourer un repas de fruits de mer et des bulles avec ses amis pour célébrer le retour aux affaires.

Plus tard, plus de clients ont pu être vus sur la piste de danse alors qu’Elliot les encourageait.

Elliot a été dévasté après que son restaurant a pris feu en avril, juste un mois après la mort de son père Eddie à la suite d’une bataille contre le coronavirus.

S’exprimant en quittant Olivia, il a déclaré: « Nous ne savons pas encore pourquoi il a été incendié.

Près de la ville espagnole sur la Costa del Sol, le restaurant gastronomique était le lieu de l’émission de téléréalité ITVBe Playa à Marbella.

La star a révélé qu’il avait brûlé tôt le matin et a expliqué plus tard que la police avait confirmé que la cause de l’incendie était un incendie criminel et enquêtait.

À l’époque, l’ancienne star de Towie avait promis de reconstruire son restaurant à la suite de l’événement tragique.

« Ce qui est horrible, c’est que cela s’est produit trois semaines avant que nous ne commencions à gagner de l’argent après deux années difficiles.

« Mais vous savez, c’est l’une de ces choses et je ne serai pas battu. Je l’ai déjà construit et je vais mieux le reconstruire. »

Il a ajouté: « Il n’y a aucun problème avec qui que ce soit localement. Je n’ai pas d’ennemis. Nous n’avons jamais eu qu’un bon soutien.

« Ce n’est peut-être qu’une de ces choses malheureuses.

« J’aurais juste aimé que cela se produise en novembre et pas trois semaines avant que nous commencions à gagner de l’argent, car j’aurais alors eu le temps de le reconstruire et je n’aurais pas perdu une partie de l’été.

« Mais il n’y a rien à faire. C’est ce que c’est. Je n’ai aucune idée pour le moment combien il en coûtera pour le réparer et combien il y a de dégâts. »