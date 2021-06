Elliott Wright de Towie attend un deuxième bébé avec sa femme Sadie après la mort tragique de papa Eddie et l’incendie du restaurant

Elliott Wright de TOWIE attend son deuxième bébé avec sa femme Sadie après la mort tragique de papa Eddie et l’incendie de son restaurant.

Les six mois ont été difficiles pour la star de 40 ans, qui a déclaré de manière poignante que son défunt père leur avait « envoyé un ange ».

PA : Association de presse

Elliott et Sadie attendent leur deuxième enfant ensemble[/caption]

Lui et Sadie, 29 ans, ont annoncé leur heureuse nouvelle dans une nouvelle interview, où il a partagé : « J’ai probablement eu la pire année de ma vie et probablement la pire que je vais avoir.

« Au début de cette année, j’ai malheureusement perdu mon père, puis mon restaurant a brûlé 11 jours après avoir enterré mon père. »

Elliott a continué à D’ACCORD! magazine: « J’ai toujours été une personne positive et j’essaie de voir les points positifs.

« J’ai dit à Sadie : ‘Mon père nous a envoyé un ange’, on en retire le positif. »

Instagram

Il a dit que feu papa Eddie leur avait « envoyé un ange »[/caption]

instagram

Eddie est décédé tragiquement en mars[/caption]

La famille d’Elliott a fait face au chagrin lorsque ses grands-parents, son oncle et son père Eddie ont tous été hospitalisés avec Covid.

Tragiquement, Eddie a perdu sa bataille contre le virus mortel en mars et a été enterré le 15 avril.

Et Elliott, qui est le cousin de Mark Wright, et les nouvelles excitantes du bébé de Sadie sont – naturellement – ​​douces-amères, avec l’ex-star de Towie partageant : « C’est le premier petit-enfant qui n’aura pas rencontré mon père et c’est une chose bouleversante pour moi.

Rex

La star a nommé son restaurant espagnol en l’honneur de sa fille Olivia[/caption]

Sadie, qui est enceinte de quatre mois, a ajouté : « Nous pouvons maintenant voir la lumière au bout du tunnel et ça va être génial – je peux le sentir. »

Le couple partage déjà son fils Billy, âgé de deux ans, avec Elliott également père d’Elliott Jnr., 14 ans, et Olivia, 12 ans, de son précédent mariage.

Elliott a nommé son restaurant espagnol dans le lieu touristique La Cala de Mijas d’après sa fille et a été dévasté en avril lorsqu’il a été détruit dans un incendie.

Instagram

Il a eu le cœur brisé en avril lorsqu’il a brûlé dans un tragique incendie[/caption]









Lui et Sadie se sont mariés en 2017, et sa relation avec ses deux enfants plus âgés est ce qui l’a aidé à se rendre compte qu’elle était « la seule ».

Elliott a partagé à l’époque: «Pour qu’elle embrasse mes enfants comme elle l’a fait et comment mes enfants l’ont pris, je savais alors qu’elle allait être une super maman.

«Au risque de paraître glauque, avec Sadie, je savais juste, et surtout quand j’ai vu à quel point mes enfants l’aimaient.

« Je ne voyais pas l’intérêt d’attendre. C’est une femme tellement incroyable et elle me surprend tous les jours, surtout dans le bon sens.