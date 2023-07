Elliott Wilson explique son style de journalisme épicé

Elliott Wilson a été un sujet tendance cette semaine, en grande partie grâce à un frémissement bœuf avec Drake qui a été déclenché par le journaliste vétéran critiquant le rappeur de Toronto pour avoir fait des interviews en dehors de la culture après il est apparu sur le podcast The Really Good de TikToker Bobbi Althoff.

Le timing n’était pas complètement en faveur de Wilson, car lorsque des images de l’OG interviewant Trippie Redd à Rolling Loud ont été diffusées sur le net, Drake a profité des commentaires pour faire quelques recherches:

Et il n’était pas le seul…

Elliott n’a jamais hésité à affronter les conflits au cours de ses trente années de carrière, ce qui comprenait l’apport de ses conflits dans ses Lettres de l’éditeur. Nous avons eu la chance d’interroger Elliott sur ces lettres infâmes, ainsi que sur les exclusivités Rap Radar de cette année et ses premières inspirations de rap lors d’une interview avec lui à la BET Awards Media House en juin.

Sur ses infâmes Lettres XXL de YN :

Je suis devenu célèbre pour partager mes réflexions chaque mois sur ce qui se passait et je vous donnerais en quelque sorte un aperçu des coulisses. Maintenant, le public a beaucoup plus accès à ce qui se passe dans l’industrie, mais à l’époque, les problèmes de musique étaient en quelque sorte séparés du monde réel, donc si vous saviez que j’avais un problème avec cet artiste, je l’ai mis dans mon éditorial, « Je me suis battu avec ce label ». Je suis allé contre ce manager. J’ai en quelque sorte partagé l’entreprise que vous savez, avant la télé-réalité, je vous ai en quelque sorte donné un aperçu des difficultés auxquelles j’ai été confronté ce mois-là, mais juste ma page, cela s’est reflété dans ma passion. À quel point j’étais déterminé pour XXL, à l’époque était loin derrière tous les autres magazines – ce n’était pas seulement La source, c’était Ambiance, c’était Flamber, c’était Pages rap c’était tous ces autres grands magazines et j’étais déterminé à être n ° 1 et finalement, vous savez, j’ai pu atteindre cet objectif.

Sur les exclusivités Rap Radar de cette année avec Tyler The Creator, Jack Harlow et Joe Budden :

Ils sont sortis de la porte très forts. Tyler le créateur , ça a vraiment fait beaucoup de bruit. Je suis si fier que nous ayons obtenu celui-là. Jack Harlow était aussi une exclusivité car il n’avait pas vraiment fait de presse autour de son album Jackman avec le film [ White Men Can’t Jump ] sortir alors nous avons travaillé dur pour obtenir ces exclusivités, donc cela nous a très bien permis de sortir de la porte. Nous venons d’en déposer un avec Joe Budden , vous savez que nous voulons commencer à interviewer nos pairs. Ce n’est généralement pas notre style de merde mais ça fait du bien. Nous voulions juste augmenter le niveau de réservation, augmenter le niveau de production, comme si nous essayions vraiment d’y aller fort la deuxième saison. Il se trouve que nous sommes de retour et vous savez que nous avons une bonne cadence où l’audio sort jeudi et la vidéo sort vendredi, donc plus d’attente.

Sur l’interview de NBA YoungBoy dans l’Utah :

Ouais Young Boy, tu sais qu’il a changé de style, tu sais qu’il a essayé d’aller vers une voie pacifique, il s’est à nouveau excité, il ne peut pas s’empêcher de le faire, mais à ce moment-là, je pense qu’il était très sincère et comme ses fans sont juste fous et cela a encore environ 2,2 millions de vues. Je vais mettre mon torse en disant que c’est la plus grande interview hip hop de l’année, parce que je pense qu’elle a le plus de vues de tout ce que j’ai vu, donc j’en suis très fier aussi mec. Nous devions aller en Utah. Il était toujours assigné à résidence. Il y avait tellement de politique. Il faisait très froid. Je n’ai jamais été dans l’Utah. Nous avons donc travaillé dur pour cela. Je veux dire que c’est l’une des grandes choses. Nous sommes juste entrés et sortis. Nous sommes allés à la maison et nous ne pouvions avoir que trois personnes à la maison à la fois, nous devions donc avoir notre appareil photo, nous et lui. Donc, dès que nous entrons, il est tout seul, alors il se dit: « Comment allez-vous, messieurs? » J’étais comme, ‘Oh mon Dieu. Hey quoi de neuf mec?’ Alors on s’assoit. Je ne l’ai jamais rencontré donc c’est juste un vrai silence gênant, donc c’est juste, nous encore lui et trois personnes donc moi, B.Dot et le caméraman donc quand nous avons fini, le caméraman est parti et Kenya, la photographe elle est venue. Elle l’a filmé et nous étions sortis. Nous n’avons jamais eu plus de trois personnes dans la maison et nous allions et venions.

Au moment où le hip-hop a changé sa vie :

Wow, je pense que mon amour pour Run DMC, parce que j’ai entendu parler de hip-hop pour la première fois, à travers vous savez comme le Cold Crush et les bandes qui existaient et Kurtis Blow et Grandmaster Flash. J’aime ce genre de choses, mais c’était plus comme les trucs de mon grand cousin ou de mes amis ou des gens que je connaissais, c’était leur musique, mais Run DMC ressemblait à ma musique. Étant originaire du Queens et ayant un style différent de celui des rappeurs de la vieille école avant eux, je me suis connecté dès le saut. J’ai juste tellement de fierté et puis de voir à quel point Run DMC est devenu grand et comment ils ont conquis le monde, ils m’ont donné l’inspiration, ce hip hop, ce truc que j’aime avec mes amis à New York. Ce n’est pas seulement une chose locale, c’est à l’échelle nationale. Il y a un gamin en Géorgie, il y a un gamin dans, vous savez, l’Oregon, il y a un gamin au Japon qui aime ça, et Run DMC a été pour moi le premier à le décomposer. LL Cool J en tant qu’individu juste après eux. Donc, avoir ces gars du Queens, pas trop loin de là où j’ai grandi, ils m’ont beaucoup inspiré et je ne suis pas assez bon pour rapper, mais je veux en quelque sorte être connecté à cette culture.

Sur son époque préférée du hip-hop :

Les années 90 sont notre époque déterminante, notre Motown vous savez et je suis heureux de dire que j’ai été un contributeur, un écrivain et un éditeur dans cette phase. J’ai commencé à écrire en 1992 pour des magazines indépendants, accomplissement personnel, Beat Down et puis accomplissement personnel, Source. J’ai obtenu le poste d’éditeur de musique The Source en 1996. Je l’ai fait pour 1998 et puis XXL était de 99 à 2008. Donc, dans les années 90, je travaillais, et nous avons documenté – je dirais que le

Les années 90 étaient dopantes parce que nous aimions tellement les années 80 que nous pensions que nous ne pourrions jamais égaler cela, ou remplir leurs chaussures, alors nous sommes allés très fort et à bien des égards, nous l’avons fait. Je regarde donc les années 80 comme une sorte d’ère pionnière. Je dois rester fan, mais les années 90 ne sont pas seulement pour moi la plus grande époque parce que la musique est géniale, mais j’étais aussi dans le business, j’apprenais à ce sujet en temps réel et vous savez, faire les choses correctement et faire des erreurs aussi. J’ai vraiment l’impression que les années 90 sont toujours comme notre époque déterminante.