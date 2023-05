Elliott propose d’ajouter de nouveaux administrateurs à Goodyear. Comment l’entreprise pourrait augmenter ses marges

Entreprise: Goodyear est l’un des principaux fabricants mondiaux de pneus, présent dans la plupart des régions du monde. L’entreprise développe, fabrique, distribue et vend des pneus pour la plupart des applications. Elle fabrique et vend également des produits chimiques liés au caoutchouc pour diverses applications. Goodyear est l’un des plus grands opérateurs mondiaux de centres de service et de rechapage de pneus pour camions commerciaux.

Commentaire d’activiste : Elliott est un investisseur activiste très prospère et astucieux, en particulier dans le secteur de la technologie. Leur équipe comprend des analystes de sociétés de capital-investissement technologiques de premier plan, des ingénieurs, des partenaires opérationnels – d’anciens PDG et directeurs de l’exploitation de la technologie. Lors de l’évaluation d’un investissement, ils embauchent également des consultants spécialisés et généraux en gestion, des analystes de coûts experts et des spécialistes de l’industrie. Ils surveillent souvent les entreprises pendant de nombreuses années avant d’investir et ont une vaste écurie de candidats au conseil d’administration impressionnants.

Sur 11 mai Elliott a publié une lettre et une présentation au conseil d’administration de Goodyear, exhortant l’entreprise à nommer cinq nouveaux administrateurs indépendants, à monétiser le réseau de magasins appartenant à l’entreprise et à former un comité d’examen opérationnel pour élaborer un plan d’amélioration des opérations et des marges.

Goodyear est un fabricant mondial de pneus emblématique fondé il y a 125 ans. C’est le leader du marché dans une entreprise qui a une croissance stable, qui est non cyclique et qui a un fort pouvoir sur les prix, ce qui la rend quelque peu immunisée contre l’inflation. L’entreprise vend des pneus aux fabricants d’équipement d’origine (« OEM ») et sur le marché du remplacement, 80 % de ses ventes provenant du marché du remplacement. De plus, il y a une tendance récente avec leurs clients OEM vers des véhicules plus chers, ce qui améliore la gamme de véhicules de Goodyear, allant de véhicules de base avec beaucoup de concurrence internationale à des véhicules plus luxueux nécessitant des pneus haut de gamme – où Goodyear excelle. Alors que le marché OEM ne représente que 20 % de l’activité de l’entreprise, cette tendance imprègne ses 80 % restants car les gens remplacent généralement les pneus par la même marque.

Cependant, malgré ces avantages, le titre a nettement sous-performé ses pairs et, par rapport au S&P 400 à moyenne capitalisation, il a sous-performé de 90 % au cours des cinq dernières années et de 143 % au cours des dix dernières années. Une grande partie de cette sous-performance est le résultat (i) de l’érosion des marges – malgré une échelle de pointe, ses marges sont les plus faibles de l’industrie du pneumatique, derrière ses pairs les plus proches, Michelin et Bridgestone, d’environ 700 points de base ; (ii) plate-forme de vente au détail sous-utilisée – la société possède environ 1 025 magasins de détail de services automobiles de premier ordre, mais n’a pas réussi à tirer parti de sa marque grand public pour développer une plate-forme de vente au détail de grande valeur ; et (iii) la perte de confiance des investisseurs – au cours des dernières années, elle n’a pas réussi à atteindre ses objectifs financiers et a constamment abaissé et repoussé ses promesses d’amélioration des marges. En conséquence, la société est désormais à court de capital et incapable de saisir des opportunités de création de valeur, telles que des investissements à haut retour sur investissement pour soutenir la croissance de sa plateforme de magasins de détail.

Il existe ici plusieurs opportunités de création de valeur, qui, selon Elliott, pourraient entraîner une valeur supplémentaire de 21 $ par action. Goodyear a la possibilité de monétiser son réseau de magasins appartenant à l’entreprise grâce à la vente d’environ 715 magasins, dont le produit pourrait être utilisé pour rembourser la dette, améliorer son bilan et sa flexibilité financière. Ces magasins génèrent moins de 10 % des revenus de l’entreprise et leur vente pourrait générer plus de 4 $ par action, tout en permettant à la plateforme de vente au détail de se développer sous une propriété plus ciblée et mieux capitalisée. Une autre opportunité pour l’entreprise est de se concentrer sur un plan d’amélioration des opérations et des marges. Un examen complet des frais de vente, généraux et administratifs de Goodyear pourrait générer au moins 114 points de base d’amélioration de la marge, tandis qu’une refonte de leurs stratégies de commercialisation et de marque pourrait entraîner une augmentation supplémentaire de 271 points de base de la marge d’exploitation, conduisant à plus plus de 16 $ par action de valeur. Avec ses pairs Michelin et Bridgestone à respectivement 11,5% et 12,2% de marges opérationnelles, Goodyear a une marge de progression significative avec ses 4,8% de marges opérationnelles.

Dans sa lettre, Elliott déclare qu’il « est parvenu à ces conclusions après un processus de recherche et de diligence exhaustif… s’est engagé dans une diligence raisonnable approfondie avec l’aide de consultants, de conseillers juridiques et de banquiers d’investissement de premier plan, et a mené des dizaines d’entretiens avec d’anciens employés de la société, collègues actionnaires et dirigeants de l’industrie. » Ce n’est pas Elliott qui va plus loin, mais la procédure opérationnelle standard pour l’entreprise. Elliott dispose d’une équipe d’analystes, de consultants et de dirigeants de l’industrie avec lesquels elle travaille pour identifier les opportunités d’investissement et élaborer des plans pour créer de la valeur pour les actionnaires. Et cela se voit dans sa lettre et sa présentation détaillée. L’entreprise ne propose pas une solution à court terme impliquant de l’ingénierie financière et des licenciements (en fait, Elliott déclare spécifiquement qu’elle n’est pas en faveur de plus d’effet de levier et de licenciements), mais une gouvernance à long terme, bien pensée et globale, opérationnelle, plan stratégique et financier qui non seulement résoudra les problèmes de l’entreprise, mais l’inscrira sur une trajectoire à long terme au profit des actionnaires pour les années à venir. C’est le type de lettre et de plan que vous voulez voir de la part des militants et que vous voyez souvent de la part de militants expérimentés comme Elliott.

Pour mettre en œuvre son plan, Elliott recommande l’ajout de cinq nouveaux administrateurs au conseil. Elliott ne déclare pas vouloir remplacer cinq administrateurs actuels, mais avec actuellement 12 administrateurs, il faudrait une certaine attrition pour éviter d’avoir un conseil d’administration peu maniable de 17 personnes. Il y a certainement plusieurs réalisateurs qui devraient être prêts à passer à autre chose. Six membres du conseil de 12 personnes (dont le PDG Richard Kramer) siègent au conseil depuis plus de 11 ans. Pendant ce temps, la société a été sous-performante en série avec le même PDG qui a également conservé les titres de président et de président. Je ne suis pas idéologiquement favorable à la séparation de tous les postes de PDG/président. Par exemple, je n’ai jamais eu de problème avec Warren Buffett en tant que président-directeur général de Berkshire Hathaway. Mais lorsqu’une entreprise sous-performe si sévèrement pendant 13 ans, le conseil d’administration devrait probablement chercher un nouveau PDG, mais à tout le moins, séparer les rôles de président et de PDG. Ceci, ajouté à la sous-performance et au mandat de nombreux administrateurs, constitue un argument convaincant en faveur d’une reconstitution sérieuse du conseil d’administration. Il s’agit d’une grande entreprise avec une marque emblématique qui a juste besoin d’un regard neuf sur le conseil d’administration pour revigorer l’entreprise, aider la direction à exécuter son plan d’affaires et la tenir responsable en cas d’échec. Elliott a déclaré avoir identifié cinq nouveaux candidats administrateurs indépendants qui, selon lui, pourraient contribuer à améliorer la gouvernance, à renforcer la culture et à restaurer la confiance des investisseurs. Le cabinet n’a pas divulgué publiquement l’identité de ces candidats. Sur la base de son histoire, nous nous attendrions à ce qu’il s’agisse d’un groupe diversifié et qualifié d’administrateurs industriels et professionnels avec un dirigeant d’Elliott. Elliott travaille actuellement à l’amiable avec la direction et recommande des administrateurs potentiels au lieu de menacer de nommer sa propre liste d’administrateurs. Ce rapport se poursuivra pendant un certain temps car la date limite de nomination des administrateurs de 2024 ne s’ouvre que le 12 décembre. Nous nous attendons à ce qu’Elliott et la société parviennent à un accord d’ici là.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D.