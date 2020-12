Mardi, la star nominée aux Oscars de films comme « Juno » et « X-Men: Days of Future Past » a déclaré à ses fans qu’elle était transgenre et s’identifiait comme non binaire, un terme utilisé pour décrire une personne dont l’identité de genre est ni homme ni femme.

« Je me sens chanceux d’écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé à cet endroit de ma vie », a écrit l’acteur, anciennement connu publiquement sous le nom d’Ellen Page, sur Instagram. « Je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m’ont soutenu tout au long de ce voyage. Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique. »

Dans leur note, Page a déclaré qu’ils avaient été «inspirés» par la communauté trans et les a remerciés d’avoir montré «travailler sans cesse pour faire de ce monde un endroit plus inclusif et plus compatissant».