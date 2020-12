Elliot Page, la star de «Juno» nominée aux Oscars, a annoncé mardi qu’il était transgenre. «Salut les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il / ils et mon nom est Elliot», a écrit Page, qui en tant qu’Ellen Page a joué dans plusieurs films acclamés par la critique, dans une déclaration qu’il a publiée Twitter et Instagram. «Je me sens chanceux d’écrire ceci. Être ici. Être arrivé à cet endroit de ma vie. Page, un acteur et producteur canadien de 33 ans, est également connu pour ses rôles dans les films «X-Men: The Last Stand», «X-Men: Days of Future Past» et «Inception», ainsi que récente série Netflix «Umbrella Academy». Page a fait ses débuts en tant que réalisateur l’année dernière avec le documentaire «Il y a quelque chose dans l’eau». «Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique», a poursuivi M. Page, qui a épousé la chorégraphe Emma Portner en 2018.

«J’aime le fait que je sois trans. Et j’aime le fait que je sois queer. Et plus je me tiens proche et embrasse pleinement qui je suis, plus je rêve, plus mon cœur grandit et plus je m’épanouis. À toutes les personnes trans qui sont quotidiennement confrontées au harcèlement, à la haine de soi, aux abus et à la menace de violence: je vous vois, je vous aime et je ferai tout ce que je peux pour changer ce monde pour le mieux.