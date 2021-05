Elliot Page «  s’est effondré  » après «  Inception  »: la dysphorie de genre expliquée

Dans sa première interview télévisée depuis sa sortie en tant que transgenre, Elliot Page a parlé de son expérience de la dysphorie de genre.

Il a parlé à Oprah Winfrey des attaques de panique avec lesquelles il a lutté lors des premières de films avant la transition, y compris un moment où il s’est « effondré » lors d’une after-party pour le film de 2010 « Inception ».

« Il y avait tellement de presse, tellement de premières dans le monde », se souvient-il. « Je portais des robes et des talons à presque tous les événements. »

Page a déclaré que son manager « croyait vraiment » qu’elle aidait en proposant des options vestimentaires, mais l’acteur, âgé de 34 ans, a déclaré qu’il avait fait le contraire.

«Nous sommes revenus dans la pièce et elle a dit:« J’ai une surprise ». Je devais déjà porter une robe que j’avais déjà choisie et je suis entré et il y avait trois robes disposées, comme des robes neuves à voir peut-être, et j’aime juste, je l’ai perdue », a déclaré Page.

La dysphorie de genre peut se manifester de plusieurs manières et peut inclure des symptômes physiques comme ceux décrits par Page. Nous avons détaillé ce que vous devez savoir sur la dysphorie de genre.

Qu’est-ce que la dysphorie de genre?

La dysphorie de genre est une gêne ou une détresse causée par un écart entre l’identité de genre d’une personne et le sexe assigné à la naissance.

La bataille n’est pas atypique pour les personnes transgenres, qui représentent environ 1,4 million d’adultes américains, selon un rapport de 2016 d’un groupe de réflexion de l’UCLA.

Comment se manifeste la dysphorie de genre?

La détresse causée par la dysphorie de genre peut se manifester de plusieurs manières.

Page décrit l’effondrement la nuit après la première de « Inception ».

« C’est quelque chose qui s’est produit fréquemment dans ma vie, correspondant généralement à une crise de panique », a-t-il ajouté.

Pour Grayson Russo, qui a parlé à USA TODAY en 2018 de la dysphorie de genre qu’ils ont ressentie, des symptômes physiques sont également apparus.

Russo cherchait désespérément à se faire opérer, mais il a fallu plus de trois ans de combat pour simplement obtenir l’approbation de la procédure.

Après des années de refus, Russo a failli abandonner. Le stress du changement répété des assureurs et des médecins a entraîné des palpitations cardiaques et déclenché des crises de panique.

«Cela gâche votre vie quand il y a cette chose à propos de votre corps qui n’est pas votre corps», dit Russo. «Il est difficile d’être intime. Il est difficile de se doucher, de dormir.

Shannon McGinty a déclaré à USA TODAY que le fait de subir une intervention chirurgicale de haut niveau leur avait redonné confiance.

«Cela a amélioré ma dépression et mon anxiété. Je sens que je suis capable de faire toutes ces choses que je n’ai pas pu faire depuis un certain temps et que je devais faire parce que je ne ressens plus ces sentiments de dysphorie intrusifs et paralysants », a déclaré McGinty.

Existe-t-il un traitement contre la dysphorie de genre?

Des organisations telles que l’American Medical Association reconnaissent le traitement de la dysphorie de genre comme médicalement nécessaire, y compris des options telles que la chirurgie d’affirmation de genre, l’hormonothérapie et le soutien en santé mentale.

Johanna Olson-Kennedy, la directrice médicale du Children’s Hospital Los Angeles Center for Transyouth Health and Development, a déclaré à USA TODAY: «Ce sont des procédures qui sauvent des vies, et refuser à quelqu’un une procédure vitale est une faute professionnelle.

Pour les jeunes transgenres, le traitement médical de la dysphorie peut inclure des bloqueurs de la puberté, ce qui, selon une étude des Centers for Disease Control and Prevention, réduit les risques de problèmes de santé mentale et de suicide, ce que 35% des jeunes transgenres tentent. Les mineurs prépubères peuvent décider de faire une transition sociale avant de demander un traitement, ont déclaré les experts, en voyant à quel point le changement de style et de nom les fait ressentir.

La dysphorie de genre est-elle dans le DSM-5?

Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5e édition, ou DSM-5, comprend la dysphorie de genre.

Il s’agissait d’une mise à jour d’un ancien nom diagnostique de «trouble de l’identité de genre».

Jack Drescher, un psychiatre de New York qui faisait partie du groupe de travail de l’American Psychiatric Association sur l’identité de genre, qui a révisé le dernier manuel, dit que le défi était de réduire la stigmatisation tout en maintenant l’accès aux soins médicaux.

Contributeur: Sharon Jayson

