Elliot Page se souvient d’attaques de panique dues à une dysphorie de genre | Nouvelles des gens

Washington: La star hollywoodienne Elliot Page a parlé de la dysphorie de genre à l’apogée de sa renommée en tant qu’enfant acteur avant sa récente transition.

Selon Fox News, Page a donné sa première interview télévisée depuis sa transition vers Oprah Winfrey sur Apple TV +.

Lors de la séance d’information publiée vendredi, la star de la « Umbrella Academy » a rappelé les fréquentes attaques de panique avec lesquelles il a lutté à huis clos lors de premières de films et d’after-parties glamour. Page a spécifiquement souligné un moment où il s’est « effondré » lors d’une after-party pour « Inception ».

Le film réalisé par Christopher Nolan avec Page, Leonardo DiCaprio et Joseph Gordon-Levitt, est sorti en 2010. Page a réfléchi à l’engouement entourant la sortie du film et a déclaré: «Il y avait tellement de presse, tellement de premières dans le monde. portait des robes et des talons à presque tous les événements. «

Page a déclaré que son manager « croyait vraiment qu’elle m’aidait » en lui offrant plusieurs options vestimentaires à porter pour les fêtes. Cependant, Page se souvient maintenant qu’il a fait le contraire.

«Mais nous sommes revenus dans la pièce et elle a dit:« J’ai une surprise ». Je devais déjà porter une robe que j’avais déjà choisie et je suis entré et il y avait trois robes disposées, comme des robes neuves à voir peut-être, et j’aime juste, je l’ai perdue », a déclaré Page.

Page a dit à Winfrey et a ajouté: « C’était comme un moment cinématographique, comme le genre de chose qui serait dans un film, vous savez? Cette nuit-là après la première et à l’after-party, je me suis effondré et c’est quelque chose qui s’est produit fréquemment dans ma vie, correspondant généralement à une crise de panique. «

Malgré les difficultés, Page a célébré sa transition ces derniers mois dans des interviews dans lesquelles il exprime qu’il est désormais capable de vivre de manière authentique. S’adressant à Winfrey, il a remercié les nombreuses femmes trans de couleur d’avoir ouvert la voie à d’autres et d’avoir mis «leur vie en jeu à travers l’histoire». Page est sorti pour la première fois en tant que transgenre en décembre 2020 sur Twitter.