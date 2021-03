Elliot Page a déclaré qu’il « se sentait comme un garçon » à l’âge de neuf ans dans une nouvelle interview puissante.

La star de l’Académie des parapluies, 34 ans, est sortie comme trans et non binaire en décembre, les pro-noms préférés étant « il / ils ».

Maintenant, l’acteur Inception est apparu sur la couverture du magazine TIME et a participé à une longue interview.

Mardi, Elliot a partagé la couverture du magazine en le montrant dans un sweat-shirt gris, un jean bleu, des baskets et une coiffure courte.

Elliot a sous-titré le message: « Avec un profond respect pour ceux qui sont venus avant moi, de la gratitude pour ceux qui m’ont soutenu et une grande préoccupation pour la génération de jeunes trans que nous devons tous protéger, rejoignez-moi et dénoncez la législation anti-trans, la haine et la discrimination. sous toutes ses formes.

« #transgenderrrightsarehumanrights #protecttranskids ».

Dans l’interview avec TIME, Elliot a révélé qu’il avait subi une opération chirurgicale de premier plan et a également réfléchi à son parcours avec son identité de genre.

Il a décrit comment il estimait devoir «faire des compromis» sur son identité de genre pour réussir sa carrière.

En réfléchissant à son enfance, Elliot a regardé en arrière quand il avait neuf ans et comment il se sentait quand il se faisait couper les cheveux à l’époque.







(Image: INSTAGRAM)



«Je me sentais comme un garçon», note-t-il. « Je voulais être un garçon. Je demanderais à ma mère si je pouvais l’être un jour. »

Cependant, lorsqu’il a fallu décrocher un rôle d’acteur majeur à l’âge de 10 ans, il a dû pousser ses cheveux pour avoir l’air plus féminin.

«Bien sûr, je devais regarder d’une certaine manière», dit-il.

Elliot révèle également que suite à un tel succès grand public, y compris dans son rôle emblématique dans le hit de 2007 du réalisateur Jason Retiman, Juno, a conduit à de nouvelles apparitions sur le tapis rouge et à des offres de magazines qui ont encore conduit à une détresse pour la santé mentale.







(Image: Netflix)



Il note: « Je ne me suis simplement jamais reconnu. Pendant longtemps, je n’ai même pas pu regarder une photo de moi. »

L’acteur détaille comment ces problèmes ont conduit à la dépression, à l’anxiété et aux attaques de panique.

Page est sorti publiquement comme gay en 2014, mais ce n’est que pendant la pandémie qu’il a décidé de devenir trans et non binaire en décembre 2020.

Cette période de réflexion semble lui avoir donné le temps de réfléchir à des questions qu’il avait «évitées».







(Image: Netflix)



Elliot conclut: « J’ai finalement pu accepter d’être transgenre et me permettre de devenir pleinement qui je suis. »

Dans son message original en décembre sur Instagram, Elliot a fait son annonce pour le monde et a une fois de plus appelé à adopter les droits des trans.

La déclaration à l’époque disait: « Salut les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il / ils et mon nom est Elliot.

« Je me sens chanceux d’écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé à cet endroit de ma vie. Je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m’ont soutenu tout au long de ce voyage.

« Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique. »







(Image: Caitlyn Jenner / Instagram)



Elliot a ajouté: « J’ai été sans cesse inspiré par tant de membres de la communauté trans. Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail sans relâche pour faire de ce monde un endroit plus inclusif et plus compatissant.

« J’offrirai tout le soutien que je pourrai et je continuerai de lutter pour une société plus aimante et plus équitable. »

Il a poursuivi: « Je demande aussi de la patience. Ma joie est réelle, mais elle est aussi fragile. La vérité est que, malgré le fait que je me sens profondément heureux en ce moment et que je sache combien de privilèges je porte, j’ai aussi peur. J’ai peur du envahissement, la haine, les «blagues» et la violence.

«Pour être clair, je n’essaie pas de tempérer un moment joyeux et que je célèbre, mais je veux aborder le tableau dans son ensemble.

«Les statistiques sont stupéfiantes. La discrimination envers les personnes trans est répandue, insidieuse et cruelle, ce qui entraîne des conséquences horribles.

« Rien qu’en 2020, il a été rapporté qu’au moins 40 personnes transgenres ont été assassinées, dont la majorité étaient des femmes trans noires et latines. »







(Image: WireImage)



Il a ajouté: «Aux dirigeants politiques qui travaillent pour criminaliser les soins de santé trans et nient notre droit d’exister et à tous ceux qui ont une plate-forme massive qui continuent de cracher de l’hostilité envers la communauté trans: vous avez du sang sur les mains.

«Vous déclenchez une fureur de rage vile et avilissante qui s’abat sur les épaules de la communauté trans, une communauté dans laquelle 40% des adultes trans déclarent avoir tenté de se suicider. Assez, c’est assez.

« Vous n’êtes pas » annulé « , vous faites du mal aux gens. Je suis l’une de ces personnes et nous ne resterons pas silencieux face à vos attaques. »







(Image: Instagram)



Il a poursuivi: «J’aime le fait que je suis trans. Et j’aime le fait que je suis queer. Et plus je me tiens près et j’embrasse pleinement qui je suis, plus je rêve, plus mon cœur grandit et plus je m’épanouis.

«À toutes les personnes trans qui sont quotidiennement confrontées au harcèlement, à la haine de soi, aux abus et à la menace de violence: je vous vois, je vous aime et je ferai tout ce que je peux pour changer ce monde pour le mieux.

« Merci d’avoir lu ceci. Tout mon amour, Elliot. »

L’acteur travaille actuellement sur la troisième saison du drame de super-héros Netflix à succès The Umbrella Academy.

* Les saisons 1 à 2 de la Umbrella Academy sont maintenant disponibles sur Netflix.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.