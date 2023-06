Elliot Page révèle que lui et Kate Mara avaient une relation secrète dans Memoir – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Elliot Page partage quelques expériences déchirantes dans ses nouveaux mémoires à venir Carré. L’acteur, 36 ans, a ouvert environ deux de ses expériences de rencontres avec quelques autres acteurs du livre, et il a partagé quelques réflexions supplémentaires à ce sujet dans une nouvelle interview avec Personnes, publié le vendredi 2 juin. Elliot a révélé qu’il avait eu une brève relation avec Kate Mara, 40 ans, et une autre actrice anonyme, qui, selon lui, était enfermée.

En parlant de la relation avec l’actrice enfermée, Elliot a expliqué qu’ils étaient ensemble depuis « un temps décent », mais que leur romance était gardée secrète. « Certains de mes amis les plus proches ne savaient même pas que j’étais en couple », a-t-il déclaré au magazine.

Alors qu’Elliot avait l’impression que la relation était «belle» et «fantastique», il a dit qu’en fin de compte, il n’était pas content de devoir cacher son amour. « Nous nous aimions et c’était très réel dans notre bulle », a-t-il déclaré. « Se sentir caché était beaucoup trop douloureux. C’était impossible et pas du tout une relation durable. Et ça m’a appris que je n’allais plus recommencer.

Elliot a déclaré qu’il était « tombé amoureux » de Kate Mara peu de temps après avoir éprouvé un chagrin, mais elle sortait également avec Le conte de la servante étoile Max Minghella. « C’était juste après que je sois devenu gay et c’était une période d’exploration et aussi de chagrin, je pense que ma relation, ou peu importe comment vous voulez l’appeler avec Kate, résume bien une certaine dynamique dans laquelle je me suis constamment retrouvé. , qui tombait pour les gens qui – je pense que beaucoup d’entre nous font cela – qui ne sont pas entièrement disponibles », a-t-il déclaré. « Et le genre de sécurité dans cela et les hauts et les bas et la bosse de sérotonine, puis ça s’en va. »

Elliot a expliqué que même si la relation ne s’est pas déroulée avec Le Martien actrice, elle a lu le livre, et il a dit que Kate lui avait dit: « Je n’ai jamais pensé que je pourrais être amoureux de deux personnes et maintenant je sais que je peux. » Il est clair qu’ils sont restés en bons termes, et Kate rejoint Elliot pour un événement littéraire en juin. Il a dit qu’il était toujours très heureux de leur amitié. « Je pense que l’amour et l’attention que nous avons l’un pour l’autre sont très particuliers. Séparez-vous de l’intimité sur laquelle j’écris », a-t-il déclaré.

Les mémoires abordent également les expériences d’Elliot en tant que gay en 2014, puis ses sentiments de dysphorie de genre, avant de devenir un homme trans en 2020. Dans l’interview, il a parlé de l’homophobie d’un autre acteur, mais aussi de certains des amitiés avec d’autres stars qui l’ont aidé tout au long de sa vie. Carré sortira le 6 juin.

