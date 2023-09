Elliot Page remporte deux grands rôles au TIFF 2023 : jouer dans un film et en produire un autre

Alors qu’il célébrait ses retrouvailles au festival du film canadien ce week-end, Elliot Page portait deux casquettes.

Le candidat aux Oscars a deux films à l’affiche au Festival international du film de Toronto cette année. Il joue le rôle principal dans une série dramatique canadienne et est le producteur exécutif d’une autre.

Page étoiles dans celui de Dominic Savage Près de vous en tant qu’homme trans qui rencontre un vieil ami lors d’une visite dans sa ville natale de Cobourg, en Ontario, pour une réunion de famille.

Pendant ce temps, DW Waterson Backspotun drame sportif queer sur un couple de pom-pom girls qui sont tous deux sélectionnés pour concourir dans une équipe d’étoiles, a été produit par Page et sa société, Pageboy Productions.

Sur le tapis rouge de la première dimanche de Près de vousl’acteur de 37 ans a déclaré que c’était « un plaisir absolu » de partager le film – un drame intense qui marque son premier rôle principal au cinéma en tant qu’homme ouvertement trans – avec le public des festivals au Canada.

« Je me sens tellement reconnaissant d’être ici dans une ville que j’aime, à un festival que j’aime, avec un film qui se déroule ici et à Cobourg », a-t-il déclaré. « Cela a été une expérience de rêve pour un projet. Alors pouvoir enfin le partager avec un public est spécial. »

Page, qui s’est révélée trans en 2020, a publié les mémoires Carré plus tôt cette année. Il raconte en partie les difficultés liées au partage public de son identité de genre dans un climat d’« hostilité intense » envers les personnes trans, comme il l’a décrit dans une entrevue accordée en juin à CBC News.

Alors que l’acteur nominé aux Oscars représente désormais deux films au festival mettant en vedette des protagonistes LGBTQ, sa co-star Wendy Crewson — une actrice canadienne qui joue dans les deux Près de vous et Backspot – a déclaré à CBC News qu’elle était fière de lui.

« Je n’arrive pas à croire le courage qu’il faut pour s’engager comme il l’a fait, pour se révéler tel qu’il l’a fait », à la fois dans ses mémoires et dans ses films, a déclaré Crewson, et « pour vraiment en quelque sorte être son moi authentique sans excuses et sans reculer. »

Malgré la notoriété de Page, il est calme et réservé, a déclaré Crewson.

« Il y a une profondeur dans cette âme qui est si profonde que vous regardez dans ces yeux, vous remontez des siècles en arrière. »

Close to You met en vedette Elliot Page, nominé aux Oscars, dans le rôle d’une personne transgenre rentrant chez elle pour une réunion de famille tendue. (Avec l’aimable autorisation de Me+You Productions)

Le réalisateur britannique Dominic Savage – qui s’est lié d’amitié avec Page tout en collaborant sur Près de vous et écrire le scénario ensemble – a déclaré qu’il avait abordé le processus de réalisation différemment en raison de l’implication de Page.

Après tout, Près de vous fait écho à la propre vie de Page, alors que son personnage Sam rentre chez lui pour la première fois après s’être révélé trans. Il repose en grande partie sur l’improvisation des interprètes.

« Normalement, avec les acteurs, vous choisissez le rôle que vous [have] à l’esprit », a déclaré Savage. « Mais il s’agissait de toujours travailler avec Elliot et de faire le film avec lui et pour lui. »

Approche pratique

Même si Page n’a pas donné d’interviews sur le tapis rouge du vendredi Backspotles acteurs, réalisateurs et producteurs avec lesquels il a travaillé ont décrit une approche collaborative et pratique inhabituelle pour un producteur exécutif.

Ce rôle parfois symbolique a souvent plus à voir avec l’augmentation de la visibilité d’un projet de film qu’avec un travail en profondeur avec la production.

Martin Katz, un producteur canadien prolifique connu pour ses collaborations avec le réalisateur David Cronenberg, a déclaré que Backspot L’équipe a contacté Pageboy Productions dans l’espoir que Page apporterait son nom au projet.

Au lieu de cela, le célèbre Canadien et son équipe ont été impliqués dès le premier jour, a déclaré Katz.

« Je pense que [Page] j’avais l’impression que c’était une histoire très vraie », a déclaré Katz.

Il a décrit le conflit central du film comme celui de deux pom-pom girls qui « sous-estiment l’angoisse mentale » qu’il faut pour faire partie d’une équipe hautement compétitive.

Elliot Page sur le tapis rouge vendredi avant la première du drame pom-pom girl Backspot au Festival international du film de Toronto au théâtre TIFF Bell Lightbox. (Evan Mitsui/CBC)

Comme Près de vousle film a des protagonistes queer – mais c’est là que s’arrête la ressemblance.

« Ce n’est pas une histoire étrange sur le passage à l’âge adulte, ce n’est pas une histoire sur qui suis-je, c’est [an actual] une histoire de sport qui met en scène un couple homosexuel et c’est ce qui est génial », a déclaré Katz.

Devery Jacobs, l’acteur et écrivain mohawk qui a joué dans Chiens de réservation, joue le rôle de la gymnaste adolescente Riley dans Backspot et a également coproduit le film.

« Je ne pense pas que nous nous attendions à [Page and his production company] être des collaborateurs très proches avec nous dans ce processus », a déclaré Jacobs.

» Honnêtement, je ne pense pas que nous aurions pu faire ce film sans [their] soutien. »

Devery Jacobs est montré dans une image de Backspot, produite par Page et sa société Pageboy productions. (TIFF)

Ce sentiment a été repris par le réalisateur Waterson, qui a noté que Page et Pageboy soutenaient entièrement le projet.

« Ils étaient sur le plateau tous les jours, ils donnaient des notes sur le scénario, ils nous posaient des questions, s’enregistraient et nous demandaient comment nous allions et comment ils pouvaient nous soutenir », a déclaré Waterson. « En fin de compte, nous pourrions tous réaliser le meilleur film possible, ce qui constitue la meilleure forme de collaboration. »