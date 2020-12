«Du fond du cœur, merci. Votre amour et votre soutien ont été le plus beau cadeau», a écrit Page dans un message dimanche. « Restez en sécurité. Soyez là l’un pour l’autre. Si vous le pouvez, soutenez @transanta et @translifeline. Rendez-vous en 2021, Xoxo Elliot »

La costar de « Juno » de Page, Jennifer Garner, a commenté, écrivant: « Major, grand amour pour toi, Elliot. »

Dans un article sincère sur les réseaux sociaux plus tôt ce mois-ci, la star nominée aux Oscars a déclaré qu’il utilisait les pronoms «il» et «ils».

« Je me sens chanceux d’écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé à cet endroit de ma vie », a-t-il écrit. «Je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m’ont soutenu tout au long de ce voyage. Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique. J’ai été sans cesse inspiré par tant de dans la communauté trans. »