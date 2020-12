Elliot Page remercie les fans pour le « plus beau cadeau » – leur assistance émotionnelle après s’être présenté comme une personne transgenre non binaire.

La star de « Umbrella Academy », 33 ans, a partagé un selfie sur Instagram dimanche tout en remerciant ses fans pour leur « amour et soutien » continus suite à son annonce transgenre le 1er décembre.

«Du fond du cœur, merci. Votre amour et votre soutien ont été le plus beau cadeau», a écrit Page, avant de souligner les organisations qui fournissent des ressources et prônent le soutien des personnes transgenres.

« Restez en sécurité. Soyez là l’un pour l’autre », a écrit Page. « Rendez-vous en 2021. »

Page Elliot:Sort comme transgenre; épouse Emma Portner « si fière »

La star de « Juno », nominée aux Oscars, a écrit un long et sincère message sur Instagram et Twitter le 1er décembre qui disait: « Salut les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont lui / ils et mon nom est Elliot. J’ai de la chance d’écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé à cet endroit de ma vie. «

Dans le post, Page a appelé « les dirigeants politiques qui travaillent pour criminaliser les soins de santé trans et nient notre droit d’exister et à tous ceux qui ont une plate-forme massive qui continuent de cracher de l’hostilité envers la communauté trans: vous avez du sang sur les mains. »

À la suite du message, la page Twitter de « Umbrella Academy » a publié: « Si fier de notre super-héros! NOUS VOUS AIMONS ELLIOT !!! »

Page a annoncé début 2018 qu’il avait épousé la professeure de danse new-yorkaise Emma Portner. La star est sortie comme gay en 2014 (bien que ce dernier article social dise qu’il était « queer »).

