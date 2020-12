Elliot Page a remercié les fans pour leur « amour et leur soutien » après être devenu transgenre plus tôt ce mois-ci.

L’homme de 33 ans a posté un selfie et message sur Instagram, écrivant: « Du fond du cœur, merci. Votre amour et votre soutien ont été le plus beau cadeau. »

Page continua: « Restez en sécurité. Soyez là l’un pour l’autre. »

Il a tagué deux comptes transgenres @transanta – un projet secret du Père Noël en ligne permettant aux gens de faire des dons aux jeunes trans – et @translifeline, une ligne d’assistance téléphonique pour les personnes trans.

L’acteur a signé: « Rendez-vous en 2021 Xoxo Elliot ».

Le message a été aimé plus d’un million de fois en moins de 12 heures, avec les commentaires de célébrités telles que l’actrice Jennifer Garner, le réalisateur James Gunn et le chanteur. Janelle Monae.

Page, connu pour avoir joué dans la série télévisée The Umbrella Academy et les films à succès Juno et Inception, a annoncé son nouveau statut transgenre sur les réseaux sociaux début décembre.

Une partie de sa déclaration disait: «Je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il / ils et mon nom est Elliot.

« Je me sens chanceux d’écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé à cet endroit de ma vie.

«Je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m’ont soutenu tout au long de ce voyage.

« Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique. »

Page a trouvé la renommée dans le film 2007 acclamé par la critique Juno. Pic: Projecteur Fox



En plus du message positif, Page a également déclaré qu’il avait «peur» de la discrimination dont il pouvait maintenant souffrir, citant les niveaux élevés de violence envers les personnes transgenres.

Page a également cité un taux de 40% de tentatives de suicide dans la communauté des adultes trans.

Page, qui est marié à la chorégraphe Emma Portner, devrait commencer le tournage de la troisième saison de la série de super-héros Netflix The Umbrella Academy au début de l’année prochaine.

Selon la base de données de films IMDB, il exprime également plusieurs projets de films d’animation, dont la sortie est prévue pour 2022.