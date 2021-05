Elliot Page publie une photo torse nu historique dans «premier maillot de bain» | Nouvelles des gens

Los Angeles: La star de ‘Juno’ Elliot Page, qui est sortie comme transgenre en décembre dernier, a pour la première fois partagé une photo torse nu dans son « premier maillot de bain ».

Elliot, qui est née sous le nom d’Ellen Page, a publié la photo sur Instagram lundi soir. Dans l’image, l’acteur affiche un immense sourire alors qu’il exhibe son physique vêtu de caleçons marron. Ses abdos en planche à laver attirent le regard et Elliot complète le look avec une casquette de baseball et des lunettes de soleil.

«Le premier maillot de bain de Trans bb #transjoy #transisbeautiful», a-t-il écrit en légende de l’image qui compte actuellement plus de 2,3 millions de likes sur le site de partage de photos.

Elliot est devenu gay en 2014 et a épousé la danseuse Emma Portner en 2018.

Il est connu pour son travail dans les films comme «Juno», «Inception», «X-Men: The Last Stand» et «Tallulah» en plus de la série «The Umbrella Academy» entre autres.