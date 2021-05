Elliot Page partage une photo torse nu affichant ses abdos de planche à laver

Elliot Page, qui est devenu trans en décembre 2020, a partagé des mises à jour sur lui-même sur ses pages de médias sociaux. L’acteur a même fait la couverture du magazine Time et a eu sa première interview avec Oprah Winfrey où il a longuement parlé de sa lutte de toute une vie et enfin de respirer un air frais après être devenu transgenre. Maintenant, Elliot s’est rendu sur sa page Instagram et a partagé sa première photo torse nu.

Sur la photo, Page montre ses abdos en planche à laver et porte un maillot de bain rouge, une casquette noire et des lunettes de soleil. Elliot a posté une jolie légende avec son message indiquant: « Le premier maillot de bain de Trans bb #transjoy #transisbeautiful. »

Plusieurs célébrités ont commenté la photo de l’acteur « Juno », dont Miley Cyrus qui a écrit « Hot ».

Pendant ce temps, lors d’une interaction avec Time, Elliot a révélé qu’il avait subi une mastectomie sous-cutanée chirurgicale qui lui avait enlevé le tissu mammaire.

Parlant de la même chose, il a dit: « Cela a complètement transformé ma vie. J’ai eu beaucoup de temps seul pour vraiment me concentrer sur des choses que je pense, à bien des égards, inconsciemment, que j’évitais. »

Alors qu’il parlait à Vanity Fair, Page a été interrogé sur son histoire, à laquelle il a dit: « Toutes les personnes trans sont si différentes, et mon histoire n’est absolument que mon histoire. Mais oui, quand j’étais petite, absolument, à 100%, J’étais un garçon. «

Il a poursuivi en racontant: «Je savais que j’étais un garçon quand j’étais tout petit. J’écrivais de fausses lettres d’amour et je les signais« Jason ». Chaque petit aspect de ma vie, c’est qui j’étais, qui je suis et qui je me savais être. Je ne pouvais tout simplement pas comprendre quand on me disait: ‘Non, tu ne l’es pas. Non, tu peux Ce ne sera pas ça quand tu seras plus vieux. Vous le sentez. Maintenant, je me remets enfin à me sentir comme qui je suis, et c’est tellement beau et extraordinaire, et il y a un chagrin à cela d’une certaine manière.