Elliot Page a partagé son premier selfie avec ses fans depuis sa sortie en tant que trans, les remerciant pour leur amour et leur soutien.

L’acteur Elliot – anciennement Ellen Page – a déclaré à ses fans qu’il était transgenre dans une publication émouvante sur Instagram plus tôt ce mois-ci.

Et maintenant, la star de la Umbrella Academy et nominée aux Oscars a partagé son premier cliché depuis l’annonce de l’affirmation de genre.

Parallèlement à un cliché de lui-même faisant la moue à la caméra, le joueur de 33 ans a écrit à ses 8,5 millions de followers: «Du fond du cœur, merci.

«Votre amour et votre soutien ont été le plus beau cadeau. Restez en sécurité. Soyez là l’un pour l’autre. Si vous le pouvez, soutenez @transanta et @translifeline. Rendez-vous en 2021! »









Les remerciements réconfortants sont venus avec un claquement de l’acteur portant des lunettes à monture argentée et un sweat à capuche noir passé sur sa tête.

Le 1er décembre, Elliot a annoncé qu’il utiliserait désormais à la fois les pronoms il / lui et eux / eux – se décrivant comme transgenre et non binaire.

Sa femme Emma Portner, la pop star Miley Cyrus et la star de I’m A Celeb Caitlyn Jenner ont dirigé le soutien des célébrités après l’annonce émouvante.

Elliot avait le soutien des fans et des célébrités avec son message sincère.

La déclaration complète disait: « Salut les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il / ils et mon nom est Elliot.









« Je me sens chanceux d’écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé à cet endroit de ma vie. Je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m’ont soutenu tout au long de ce voyage.

« Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique. »

Elliot a ajouté: « J’ai été sans cesse inspiré par tant de membres de la communauté trans. Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail sans relâche pour faire de ce monde un endroit plus inclusif et compatissant.

« J’offrirai tout le soutien que je pourrai et je continuerai de lutter pour une société plus aimante et plus équitable. »







(Image: Getty Images)



Elliot a demandé « patience » en disant que s’il ressent de la « joie », il se sent aussi « fragile ».

Il a dit que s’il est heureux, il a aussi «peur» de l’envahissement et de la haine.

Il a poursuivi: «Je demande aussi de la patience. Ma joie est réelle, mais elle est aussi fragile. La vérité est que, bien que je me sente profondément heureuse en ce moment et que je sache à quel point je suis privilégiée, j’ai aussi peur. J’ai peur du caractère envahissant, de la haine, des «blagues» et de la violence.

«Pour être clair, je n’essaie pas de tempérer un moment joyeux et que je célèbre, mais je veux aborder le tableau dans son ensemble.

« Les statistiques sont stupéfiantes. La discrimination envers les personnes trans est répandue, insidieuse et cruelle, ce qui entraîne des conséquences horribles.







(Image: Caitlyn Jenner / Instagram)



«Rien qu’en 2020, il a été rapporté qu’au moins 40 personnes transgenres ont été assassinées, dont la majorité étaient des femmes trans noires et latines.

«Aux dirigeants politiques qui travaillent pour criminaliser les soins de santé trans et nient notre droit d’exister et à tous ceux qui ont une plate-forme massive qui continuent de cracher de l’hostilité envers la communauté trans: vous avez du sang sur les mains.

«Vous déclenchez une fureur de rage vile et avilissante qui s’abat sur les épaules de la communauté trans, une communauté dans laquelle 40% des adultes trans déclarent avoir tenté de se suicider. Assez, c’est assez.







(Image: Getty Images Amérique du Nord)



« Vous n’êtes pas » annulé « , vous faites du mal aux gens. Je suis l’une de ces personnes et nous ne resterons pas silencieux face à vos attaques. »

Il a poursuivi: «J’aime le fait que je suis trans. Et j’aime le fait que je suis queer. Et plus je me tiens près et j’embrasse pleinement qui je suis, plus je rêve, plus mon cœur grandit et plus je m’épanouis.

«À toutes les personnes trans qui sont quotidiennement confrontées au harcèlement, à la haine de soi, aux abus et à la menace de violence: je vous vois, je vous aime et je ferai tout ce que je peux pour changer ce monde pour le mieux.

« Merci d’avoir lu ceci. Tout mon amour, Elliot. »